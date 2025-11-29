Giao lưu nghệ thuật truyền thống Việt Nam - New Zealand

Các nghệ sĩ trình diễn trích đoạn Ôn Đình chém Tá trên sân khấu Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM ẢNH: T.C

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM và đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Haka quy tụ các nghệ sĩ kỳ cựu của bộ môn nghệ thuật hát bội (Việt Nam) và đoàn nghệ sĩ tiêu biểu của cộng đồng Māori (New Zealand). Sự kiện còn có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và thương mại New Zealand, NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM cùng nhiều vị khách quý. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand (1975 - 2025).

Ông Nguyễn Hoàng Vinh chia sẻ trong không khí trang trọng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM rất vinh dự được đón tiếp đoàn nghệ sĩ nước bạn đến tham quan, giao lưu và chia sẻ văn hóa. "Đây không chỉ là một hoạt động nghệ thuật đơn thuần mà còn là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường sự thấu hiểu, tôn trọng và gắn kết giữa hai nền văn hóa giàu bản sắc của chúng ta… Cuộc gặp gỡ này là cơ hội quý báu để hai loại hình nghệ thuật truyền thống hát bội Việt Nam và Kapa Haka của New Zealand giao lưu, học hỏi, chia sẻ và mở ra nhiều hướng hợp tác ý nghĩa trong tương lai", ông nói.

Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP.HCM cũng hy vọng buổi giao lưu sẽ mang đến cho mọi người trải nghiệm chân thật, sống động về nghệ thuật hát bội đồng thời nghệ sĩ Việt Nam học hỏi được nhiều giá trị văn hóa độc đáo từ nghệ thuật Kapa Haka.

Nghệ sĩ Bảo Châu và Kiều My trong trích đoạn Anh hùng ẢNH: T.C

Trong buổi giao lưu, các nghệ sĩ Việt Nam đã chia sẻ, giới thiệu nhiều nét đặc trưng của nghệ thuật hát bội (từ trang phục, mặt nạ, hóa trang, âm nhạc cho đến tạo hình nhân vật…) đến bạn bè quốc tế. Một số nghệ sĩ New Zealand cũng có cơ hội giao lưu cùng nghệ sĩ Việt trên sân khấu, trực tiếp trải nghiệm về một vài động tác, cách trình diễn trong nghệ thuật hát bội.

Buổi giao lưu thêm phần sinh động, hấp dẫn khi các nghệ sĩ Việt trình diễn trích đoạn Ôn Đình chém Tá trích trong vở tuồng San hậu kinh điển. Bên cạnh đó, hai nghệ sĩ Bảo Châu và Kiều My mang đến trích đoạn đầy cảm xúc trong trích đoạn vở diễn Anh hùng, khắc họa tình mẫu tử giữa anh hùng Nguyễn Trung Trực mà mẹ. Màn trình diễn không chỉ thể hiện dấu ấn đặc trưng của bộ môn nghệ thuật truyền thống mà còn tái hiện một phần lịch sử dân tộc.

Dàn nghệ sĩ New Zealand trình diễn nghệ thuật truyền thống đầy sôi nổi, hứng khởi ẢNH: T.C

Trong khi đó, đoàn nghệ thuật Ngāti Rangiwewehi Kapa Hakay trình diễn loạt tiết mục múa, hát mang đậm bản sắc dân tộc, truyền tải sức mạnh, tính cộng đồng và tinh thần bản địa thiêng liêng trong văn hóa truyền thống của người Māori. Ngoài ra, dàn nghệ sĩ từ New Zealand cũng tích cực giới thiệu những dấu ấn đặc trưng của văn hóa dân tộc mình, từ trang phục, phụ kiện, các đạo cụ trình diễn lẫn phong cách thể hiện. Họ còn nhiệt tình hướng dẫn các nghệ sĩ Việt Nam những động tác, khẩu hiệu mang ý nghĩa cộng đồng và tinh thần mạnh mẽ đặc trưng của người Māori, tạo nên những giây phút giao lưu độc đáo, thú vị và gắn kết giữa những con người từ hai nền văn hóa.