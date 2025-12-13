Mỹ nhân Venezuela đăng quang Miss Charm 2025, ban tổ chức nói về kết quả của Mai Ngô

Người đẹp Anna Blanco đến từ Venezuela vừa được xướng tên cho ngôi vị Miss Charm 2025 trong chung kết diễn ra vào tối 12.12 tại TP.HCM. Vượt qua 33 đối thủ "nặng ký", Anna Blanco đã mang về vương miện Miss Charm đầu tiên cho đất nước.

Ngoài danh hiệu hoa hậu, ngôi á hậu 1 được trao cho Luisa Victoria Malz (Đức) trong khi Rinanda Aprillya Maharani (Indonesia) đoạt á hậu 2.

Tân hoa hậu có chiều cao ấn tượng 1,82 m, số đo hình thể 86-61-98 cm, cùng phong thái sang trọng. Anna Blanco là một nghệ sĩ đa năng khi hoạt động với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, MC truyền hình và người mẫu, từng theo học biểu diễn âm nhạc tại Canada và Anh.

Người đẹp Venezuela Anna Blanco đăng quang Miss Charm 2025 Ảnh: BTC

Xuyên suốt hơn hai tuần tranh tài tại Việt Nam, người đẹp Venezuela được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật nhờ phong cách tự tin và sự chuyên nghiệp trong các hoạt động. Trong đêm chung kết, cô giữ được phong độ qua các vòng thi áo tắm và trang phục dạ hội. Anna Blanco cũng ghi điểm nhờ phần ứng xử lưu loát và khả năng hùng biện xuất sắc.

Ban tổ chức Miss Charm 2025 nói gì về kết quả của Mai Ngô?

Chiến thắng của Anna Blanco không khiến khán giả bất ngờ bởi cô có màn thể hiện thuyết phục suốt quá trình tranh tài tại cuộc thi. Trả lời Thanh Niên về kết quả này, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Chủ tịch cuộc thi Miss Charm, đánh giá việc mỹ nhân Venezuela đăng quang nhận được sự đồng thuận từ các thành viên trong ban giám khảo. Bên cạnh đó, trong khoảng 2 tuần tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi, Anna Blanco luôn cho thấy nỗ lực, sự nghiêm túc và tinh thần vượt khó.

Bên cạnh chiến thắng của mỹ nhân đại diện cho cường quốc hoa hậu, người đẹp Việt Nam tranh tài tại Miss Charm năm nay là Ngô Thị Quỳnh Mai (Mai Ngô) dừng chân ở top 12 chung cuộc đồng thời nhận giải phụ Miss Tourism (Người đẹp du lịch).

Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp quy mô thế giới do người Việt Nam sáng lập, với sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch và giáo dục. Không chỉ là một cuộc thi nhan sắc, Miss Charm hướng tới việc tìm kiếm những người phụ nữ có khả năng lãnh đạo, có tầm ảnh hưởng để trở thành những đại sứ kết nối các nền văn hóa trên toàn thế giới. Miss Charm 2023 là Luma Russo đến từ Brazil, Miss Charm 2024 là Rashmita Rasindran đến từ Malaysia cũng có mặt và làm giám khảo cho chung kết.