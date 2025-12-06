Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người đẹp thi Miss Charm hé lộ mối quan hệ đặc biệt với cầu thủ Neymar
Video Giải trí

Hải Duy - Hữu Tín
06/12/2025 10:56 GMT+7

Những ngày qua, đoạn clip Neymar gửi nụ hôn gió đến Việt Nam và cổ vũ đại diện Brazil tại Miss Charm 2025 gây chú ý. Người đẹp Maiara Braga Porto đã có những chia sẻ độc quyền với Báo Thanh Niên về mối quan hệ đặc biệt này.

Mới đây, trong video giới thiệu chính thức tại cuộc thi Miss Charm 2025, đại diện Brazil - Maiara Braga Porto đã khiến khán giả bất ngờ khi có sự xuất hiện của siêu sao bóng đá Neymar. Trong đoạn clip giới thiệu, tiền đạo người Brazil gửi nụ hôn gió và lời cổ vũ nồng nhiệt đến cô bạn đồng hương đang thi nhan sắc tại Việt Nam.

Chia sẻ về hành động của Neymar, Maiara cho biết anh không chỉ là một ngôi sao nổi tiếng mà còn là một người bạn rất nhiệt tình.

Người đẹp thi Miss Charm hé lộ mối quan hệ đặc biệt với cầu thủ Neymar- Ảnh 1.

Miss Charm Brazil diện áo bà ba, khăn rằn hào hứng tham gia thử thách đi cầu khỉ trong chuyến trải nghiệm văn hóa tại Cần Thơ

Ảnh: HỮU TÍN

Được biết, đoạn video này đã nhanh chóng lan truyền và thu hút sự quan tâm lớn của khán giả Brazil cũng như Việt Nam. Nhiều người tò mò về cơ duyên quen biết giữa một nữ hoàng sắc đẹp và một siêu sao sân cỏ.

Maiara bật mí, tình bạn này đã kéo dài nhiều năm, bắt đầu từ một bữa tiệc đón năm mới khi cô còn là thiếu nữ. Không chỉ là bạn bè trong các cuộc vui, Neymar còn đóng vai trò như một người cố vấn tinh thần cho Maiara. Trước áp lực của một đấu trường nhan sắc quốc tế, những lời khuyên từ kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của Neymar đã giúp cô vững tâm hơn rất nhiều.

Miss Charm Brazil: nàng "công chúa Disney" đời thực

Mang trên vai dải sash đại diện quốc gia, Maiara luôn khao khát giới thiệu một hình ảnh Brazil đa dạng, từ rừng Amazon hùng vĩ đến những khu ổ chuột Favela đầy nghị lực. Và ngay tại Việt Nam, cô cũng tìm thấy sự đồng điệu về văn hóa và con người.

Đến với Miss Charm 2025, áp lực dành cho Maiara là không nhỏ khi người tiền nhiệm của cô - Luma Russo chính là đương kim Hoa hậu đầu tiên của cuộc thi. Tuy nhiên, thay vì lo lắng, Maiara coi Luma là một hình mẫu và nguồn cảm hứng lớn lao.

Người đẹp thi Miss Charm hé lộ mối quan hệ đặc biệt với cầu thủ Neymar

Không chỉ mang đến vẻ đẹp ngoại hình, đại diện Brazil còn mang theo một trái tim ấm áp với những dự án cộng đồng thiết thực tại quê nhà. Cô tin rằng, sự kết nối từ trái tim đến trái tim chính là chìa khóa của một hoa hậu.

Maiara Braga Porto hiện là một trong những ứng viên sáng giá tại Miss Charm 2025. Cô sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, chiều cao 1m73 và là sinh viên nha khoa. Bên cạnh vẻ ngoài quyến rũ, đại diện Brazil còn là một cô gái đa tài với khả năng diễn xuất và chơi được 5 loại nhạc cụ.

Hiện tại, Maiara cùng các thí sinh đang tham gia các hoạt động bên lề trước khi bước vào đêm chung kết 12.12 tại TP.HCM.


Thí sinh Miss Charm lội mương bắt cá, đổ bánh xèo như con gái miền Tây

Dàn người đẹp Miss Charm 2025 đã có một ngày trải nghiệm đậm chất miền Tây tại Làng du lịch Mỹ Khánh (TP.Cần Thơ), nơi các thí sinh hào hứng thưởng thức ẩm thực dân dã, lội mương bắt cá, đổ bánh xèo, đạp xe, đi cầu khỉ - những hoạt động gợi trọn nét văn hóa sông nước đặc trưng.

Khám phá thêm chủ đề

Miss Charm Miss Charm 2025 Maiara Braga Porto Neymar Amazon Favela Hoa hậu
Xem thêm bình luận