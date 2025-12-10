Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thí sinh Miss Charm 2025 diện bikini 'đốt nóng' đêm bán kết
Video Giải trí

Thí sinh Miss Charm 2025 diện bikini 'đốt nóng' đêm bán kết

Hữu Tín
Hữu Tín
10/12/2025 15:29 GMT+7

Tối 9.12, bán kết Miss Charm 2025 chính thức diễn ra tại TP.HCM. Trong không khí sôi động của chặng đua nước rút, gần 40 người đẹp đã có màn trình diễn bikini rực lửa, khoe trọn sắc vóc quyến rũ trước thềm chung kết.

Đêm bán kết Miss Charm 2025 chứng kiến màn đọ dáng "bùng nổ" của dàn thí sinh trong trang phục áo tắm. Các người đẹp diện thiết kế bikini của nhà thiết kế Ivan Trần. Phần thi không chỉ là nơi tôn vinh sắc đẹp hình thể mà còn phản ánh quá trình tập luyện kỷ luật của các thí sinh để có vóc dáng "chặt chém".

Thí sinh Miss Charm 2025 diện bikini 'đốt nóng' đêm bán kết - Ảnh 1.

Dàn thí sinh Miss Charm 2025 trong trang phục văn hóa dân tộc tại đêm bán kết

Ảnh: HỮU TÍN

Thí sinh Miss Charm 2025 diện bikini 'đốt nóng' đêm bán kết

Sau phần thi bikini, dàn thí sinh Miss Charm 2025 thu hút sự chú ý qua màn trình diễn trang phục dạ hội. Khác với nhịp điệu sôi động cùng những màn sải bước nóng bỏng, tràn đầy năng lượng, các mỹ nhân quốc tế xuất hiện đầy duyên dáng, sang trọng trong những bộ cánh lộng lẫy, được thiết kế kỳ công giúp tôn những đường cong hút mắt cùng vẻ đẹp riêng biệt của từng ứng viên.

Thí sinh Miss Charm 2025 diện bikini 'đốt nóng' đêm bán kết

Bán kết Miss Charm 2025 khép lại với bữa tiệc văn hóa đầy màu sắc của gần 40 cô gái trong phần trình diễn trang phục dân tộc. Mỗi thí sinh đều xuất hiện trong những bộ cánh công phu, hoành tráng, mang thông điệp tôn vinh văn hóa, đất nước, con người. Ở phần thi này, Mai Ngô trình diễn thiết kế "Hậu ấn kim hoa" được lấy cảm hứng thiết kế từ Nam Phương hoàng hậu của NTK Nguyễn Quốc Việt. Dựa trên phom áo Nhật Bình kết hợp cùng tư duy thời trang hiện đại, "Hậu ấn kim hoa" tái hiện vẻ đẹp vàng son của kiến trúc cung đình Huế và triều Nguyễn.

Sau đêm bán kết, các người đẹp sẽ bước vào những ngày chuẩn bị cuối cùng cho đêm chung kết sắp tới, để tìm ra chủ nhân xứng đáng nhất cho vương miện Miss Charm 2025 diễn ra vào ngày 12.12 tại TP.HCM.

Tin liên quan

NSND Trịnh Kim Chi bị chồng ‘nhắc khéo’ vì ít dành thời gian cho gia đình

NSND Trịnh Kim Chi bị chồng ‘nhắc khéo’ vì ít dành thời gian cho gia đình

Ngoài tuổi 50, NSND Trịnh Kim Chi vẫn hăng say với hoạt động nghệ thuật, làm Giám đốc sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, vừa giữ vai trò là Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM. Dù công việc bận rộn, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được cuộc hôn nhân viên mãn bên doanh nhân Võ Trấn Phương, đôi khi bị chồng nhắc khéo vì ít thời gian dành cho gia đình.

Khám phá thêm chủ đề

Miss Charm 2025 bikini đêm bán kết đọ dáng Trang phục dân tộc National Costume Dạ hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận