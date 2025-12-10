Thí sinh Miss Charm 2025 diện bikini 'đốt nóng' đêm bán kết

Đêm bán kết Miss Charm 2025 chứng kiến màn đọ dáng "bùng nổ" của dàn thí sinh trong trang phục áo tắm. Các người đẹp diện thiết kế bikini của nhà thiết kế Ivan Trần. Phần thi không chỉ là nơi tôn vinh sắc đẹp hình thể mà còn phản ánh quá trình tập luyện kỷ luật của các thí sinh để có vóc dáng "chặt chém".

Dàn thí sinh Miss Charm 2025 trong trang phục văn hóa dân tộc tại đêm bán kết Ảnh: HỮU TÍN

Sau phần thi bikini, dàn thí sinh Miss Charm 2025 thu hút sự chú ý qua màn trình diễn trang phục dạ hội. Khác với nhịp điệu sôi động cùng những màn sải bước nóng bỏng, tràn đầy năng lượng, các mỹ nhân quốc tế xuất hiện đầy duyên dáng, sang trọng trong những bộ cánh lộng lẫy, được thiết kế kỳ công giúp tôn những đường cong hút mắt cùng vẻ đẹp riêng biệt của từng ứng viên.

Bán kết Miss Charm 2025 khép lại với bữa tiệc văn hóa đầy màu sắc của gần 40 cô gái trong phần trình diễn trang phục dân tộc. Mỗi thí sinh đều xuất hiện trong những bộ cánh công phu, hoành tráng, mang thông điệp tôn vinh văn hóa, đất nước, con người. Ở phần thi này, Mai Ngô trình diễn thiết kế "Hậu ấn kim hoa" được lấy cảm hứng thiết kế từ Nam Phương hoàng hậu của NTK Nguyễn Quốc Việt. Dựa trên phom áo Nhật Bình kết hợp cùng tư duy thời trang hiện đại, "Hậu ấn kim hoa" tái hiện vẻ đẹp vàng son của kiến trúc cung đình Huế và triều Nguyễn.

Sau đêm bán kết, các người đẹp sẽ bước vào những ngày chuẩn bị cuối cùng cho đêm chung kết sắp tới, để tìm ra chủ nhân xứng đáng nhất cho vương miện Miss Charm 2025 diễn ra vào ngày 12.12 tại TP.HCM.