Không phải tiết mục văn nghệ dàn dựng công phu, nhưng khoảnh khắc đầy ngẫu hứng này trong đám cưới lại mang đến tiếng cười, sự thích thú cho khách mời và nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội.

Chỉ sau vài ngày đăng tải, đoạn clip thu hút gần 30 ngàn lượt thích, cùng đông đảo bình luận từ dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi lần đầu thấy một đám cưới có màn "khoe múi" tập thể. Số khác lại tò mò về bộ môn mà chú rể và các khách mời theo đuổi vì thấy những nhân vật trong clip đều sở hữu vóc dáng gọn gàng, săn chắc.

Những chàng trai bất ngờ 'khoe múi' trong đám cưới ẢNH: NVCC

Theo tìm hiểu của người viết, đây không phải hành động bột phát mà xuất phát từ "truyền thống" quen thuộc của nhóm street workout (thể thao đường phố) tại địa phương. Với họ, mỗi khi có thành viên tổ chức đám cưới, anh em thường dành cho nhau một "tiết mục" đặc biệt như một cách chúc mừng, đánh dấu cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Chú rể Phùng Trí Tài (28 tuổi), hiện sinh hoạt tại CLB Calisthenics Biên Hòa (Đồng Nai), cho biết ý tưởng biểu diễn trong đám cưới của anh đến rất tự nhiên. Trong lúc không khí buổi tiệc đang vui, anh em thân thiết tụ họp đông đủ, mọi người nảy ra suy nghĩ cùng làm điều gì đó thật khác để kỷ niệm ngày trọng đại và quan trọng nhất là vui là chính. Vì thế, họ quyết định thực hiện vài động tác calisthenics.

Theo chú rể, đây là các anh em thân thiết của anh, cùng đam mê bộ môn calisthenics ẢNH: NVCC

"Calisthenics vốn là bộ môn đã gắn kết cả nhóm từ trước nên việc mang nó vào đám cưới diễn ra khá nhẹ nhàng. Tụi mình hoàn toàn không tập luyện hay lên kịch bản gì cho tiết mục này. Mọi thứ đều ngẫu hứng tại thời điểm đó, mà không hề có sự sắp đặt hay chuẩn bị gì trước", Tài chia sẻ.

Theo chú rể, vì anh em đã chơi với nhau lâu rồi, hiểu khả năng của nhau nên chỉ cần nhìn nhau là biết nên làm động tác nào cho phù hợp, an toàn. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất không nằm ở kỹ thuật mà ở không gian. Sân khấu tiệc cưới vốn không được thiết kế cho biểu diễn thể thao. Chưa kể, diện tích hạn chế và sàn trơn khiến cả nhóm phải tự điều chỉnh. Các động tác được chọn đều đơn giản, vừa sức, không đặt nặng độ khó hay thành tích, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người chơi.

"Kỷ niệm mình nhớ nhất là khoảnh khắc cả anh em cùng cười rất thoải mái trên sân khấu. Không ai nghĩ đến chuyện phải biểu diễn cho hay, đẹp như mọi ngày, mà đơn giản chỉ là cùng nhau chia sẻ niềm vui. Với mình, cảm giác đó rất khó quên, vì nó đúng chất anh em và đúng tinh thần của ngày cưới", Tài nói.

Các thành viên đều sở hữu vóc dáng vóc dáng gọn gàng, săn chắc ẢNH: NVCC

Phản ứng của khách mời cũng nằm ngoài dự đoán của nhóm. Tài chia sẻ ban đầu, nhiều người khá bất ngờ khi thấy chú rể và bạn bè bất ngờ "khoe múi" trong đám cưới. Tuy nhiên, sự ngẫu hứng và tinh thần vui vẻ nhanh chóng lan tỏa. Khách mời bắt đầu cười và vỗ tay cổ vũ nhiệt tình khiến không khí buổi tiệc trở nên gần gũi và sôi nổi hơn.

Điều đặc biệt là cô dâu cũng không hề biết trước về tiết mục này. Theo Tài, vì mọi thứ diễn ra tự nhiên nên anh không kịp chia sẻ với vợ. Dù vậy, khi chứng kiến anh em biểu diễn vui vẻ, an toàn và mang lại tiếng cười cho mọi người, vợ Tài tỏ ra thoải mái và ủng hộ.

Tài cho biết anh bắt đầu tập luyện môn calisthenics từ năm 2023. Với Tài, đây không chỉ là bộ môn rèn luyện sức khỏe, sức bền và ý chí mà còn mang lại cảm giác tự do trong vận động. Việc tập luyện cùng nhóm bạn giúp anh chàng cân bằng cuộc sống, giải tỏa áp lực công việc, cũng như kết nối với những người có chung đam mê.

Tài và anh em tập luyện calisthenics ẢNH: NVCC

Cô dâu Bùi Thị Tú Hoa (25 tuổi) cho biết tiết mục trong đám cưới khiến cô gái vừa bất ngờ, vừa thích thú. Theo Hoa, màn biểu diễn giống như một khoảnh khắc kỷ niệm đặc biệt mà những người anh em thân thiết dành tặng cho hai vợ chồng…

"Mình biết anh Tài tập calisthenics từ trước khi quen nhau rồi. Đây là niềm đam mê gắn bó lâu năm nên mình luôn ủng hộ, miễn là anh Tài giữ sức khỏe tốt và cân bằng được thời gian cho gia đình", Hoa chia sẻ.

Việc tập luyện giúp các thành viên gắn kết nhau hơn ẢNH: NVCC

Cô dâu cũng kể thêm hai người quen nhau khá tình cờ, từ những cuộc trò chuyện đơn giản rồi dần dần hiểu và gắn bó lúc nào không hay. Hoa cho biết quãng thời gian cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn, đủ để thấy cả hai luôn chọn ở lại bên nhau là những kỷ niệm mà cô thấy đáng nhớ nhất.

Anh Nguyễn Công Danh (32 tuổi), một người bạn của chú rể, cho biết anh cảm thấy tiết mục "khoe múi" tập thể rất thú vị và mới lạ. "Không khí đang vui lại càng vui hơn. Ai cũng bất ngờ và thích thú. Nó làm đám cưới trở nên khác biệt và đáng nhớ hơn", anh Danh nói.