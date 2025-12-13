Bộ ảnh 'Trường tiểu học có 2 thầy cô cưới nhau' gây sốt mạng xã hội

Nhân vật trong ảnh là anh Võ Công Hậu và chị Lê Hồng Nhung (cùng 29 tuổi), giáo viên Trường tiểu học Long Thọ, xã Phước An, tỉnh Đồng Nai. Thầy Hậu hiện dạy lớp 5/6, còn cô Nhung dạy lớp 1/6. Ngay sau khi được chia sẻ, bộ ảnh cưới lập tức viral. Nhiều người xem ảnh còn bình luận rằng họ thấy vui và hạnh phúc lây từ cặp đôi.

Bộ ảnh cưới "Hôm nay Trường TH Long Thọ có 2 thầy cô cưới nhau" bất ngờ gây sốt ẢNH: NVCC

Anh Hậu cho biết buổi chụp ảnh diễn ra hoàn toàn ngẫu hứng, chỉ tranh thủ đúng 30 phút giờ ra chơi. Điều thú vị là toàn bộ ảnh đều do đồng nghiệp chụp bằng điện thoại di động. "Mình công tác tại trường được 10 năm, còn vợ được 2 năm. Trường là nơi tụi mình quen nhau, hỗ trợ nhau trong công việc rồi cuối cùng nên duyên. Chụp ảnh cưới ở sân trường giống như quay lại điểm xuất phát của hai đứa, vừa ý nghĩa vừa vui, lại đúng cái chất thầy cô giáo của tụi mình", anh Hậu chia sẻ.

Điều thú vị của bộ ảnh là các "diễn viên nhí" hỗ trợ rất nhiệt tình ẢNH: NVCC

Anh Hậu cho biết không quá khó để rủ rê học sinh cùng tham gia bộ ảnh cưới. Vợ chồng anh còn thấy bất ngờ khi nhiều em… tự xin được góp mặt. Có em còn bày tỏ: "Nếu cưới mà không cho con chụp ké là con giận luôn".

"Buổi chụp ảnh nhanh chóng biến thành một buổi tổng duyệt thu nhỏ. Bé này chạy, bé kia cười, còn đồng nghiệp thì hò hét "Thầy đứng sát vô cô đi thầy!". Bạn khác thì đứng canh gió để giữ khăn voan khỏi bay. Hai thầy cô chỉ việc cười đến mỏi miệng, phần còn lại được học sinh và đồng nghiệp hỗ trợ hết mình. Tất cả hoàn thành trong 30 phút", anh Hậu nói.

Sự hân hoan của các em học sinh trong từng khung hình khiến người xem cũng cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc lan tỏa từ cặp đôi ẢNH: NVCC

Kỷ niệm trong buổi chụp thì nhiều vô kể, nhưng điều khiến thầy Hậu nhớ nhất là lúc cả đồng nghiệp và học sinh tự chia công việc hỗ trợ. Từ đạo diễn, ánh sáng, đến nâng khăn voan, tạo dáng cho cô dâu chú rể. Anh Hậu kể có em còn tiến lại gần thì thầm: "Thầy ơi, cô hơi run đó, thầy nắm tay cô chặt hơn xíu đi", rồi chạy đi cười tinh nghịch.

"Tụi mình muốn bộ ảnh không chỉ là kỷ niệm của hai đứa mà còn là một phần thanh xuân của học trò. Mình cũng mong những khoảnh khắc này kể được lát cắt đẹp của nghề giáo rằng sau phấn trắng và bài giảng, thầy cô cũng là những người biết yêu, biết sống chân thành và mang tình cảm ấy để làm sáng môi trường mình gắn bó mỗi ngày. Bên cạnh đó, tụi mình chỉ muốn học trò hiểu một điều giản dị là trong một ngôi trường đầy yêu thương, khi người lớn tìm thấy hạnh phúc thì trẻ con cũng sẽ lớn lên bằng nụ cười và sự an yên", anh Hậu nói.

Cặp đôi mong muốn bộ ảnh không chỉ là kỷ niệm của cả hai mà còn là một phần thanh xuân của học trò ẢNH: NVCC

Anh Hậu chia sẻ cơ duyên gặp nhau của vợ chồng bắt đầu từ kỳ thi tuyển dụng viên chức. Lúc đó cô Nhung dự thi tại lớp bên cạnh phòng thầy Hậu đang giảng dạy. Lần đầu gặp, thầy đã mê ngay từ ánh nhìn của cô giáo trẻ.

Cô giáo Hồng Nhung kể rằng ban đầu nhìn bề ngoài, nhiều người tưởng thầy Hậu nghiêm và khó gần, nhưng khi cô tiếp xúc rồi mới biết thầy hiền, dễ thương và sống rất tình cảm. Anh Hậu ít nói nhưng làm nhiều, đã hứa là làm bằng được. Trong công việc, anh kiên nhẫn, thương học sinh, có trách nhiệm. Ở nhà, anh còn nấu ăn ngon, chịu khó, biết quan tâm và luôn làm cô cảm thấy được che chở.

Bộ ảnh cưới chụp tại trường tiểu học khiến người xem thấy "ngọt lịm tim" ẢNH: NVCC

Cô giáo Nguyễn Tuyết Trinh (24 tuổi), đồng nghiệp của vợ chồng anh Hậu, đồng thời kiêm "nhiếp ảnh gia" cho 30 phút chụp ảnh cưới tại trường cho biết buổi chụp ảnh không hề vất vả mà rất vui và nhiều cảm xúc.

"Mình thích những khoảnh khắc đời thường nên khi chụp cho anh chị chỉ đơn giản là bắt lại những giây phút mà anh chị tự tạo ra cho nhau như ánh mắt, nụ cười,… Điều mình muốn gửi đến anh chị là hãy luôn giữ cảm giác hồn nhiên và chân thành của ngày hôm ấy. Nếu sau này có lúc mệt mỏi hay căng thẳng, mong anh chị nhìn lại những khoảnh khắc này để nhớ rằng mình đã bắt đầu bằng sự nhẹ nhàng và thương yêu như thế nào", cô Trinh nói.







