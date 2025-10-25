Lễ cưới trong mơ

Đám cưới rước dâu bằng buýt đường sông, metro

Sáng 24.10, diễn ra chương trình Lễ cưới tập thể năm 2025 do Thành đoàn, Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM tổ chức. Ngay từ sáng sớm, 50 cặp đôi đến tham gia lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Sài Gòn, TP.HCM).

Các cặp đôi đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: THÁI PHÚC

Vợ chồng anh Phạm Đình Thắng (35 tuổi) cho biết rất biết ơn vì được làm lễ cưới vào đúng dịp 5 năm kỷ niệm ngày cưới. "Vợ chồng tôi làm công nhân ở P.Dĩ An, TP.HCM (trước là tỉnh Bình Dương) vô tình gặp nhau rồi nên duyên đến giờ. Vợ chồng tôi cảm ơn tất cả mọi người đã chúc phúc", anh Thắng nói.

Các cô dâu rạng rỡ trước khi bước vào lễ đường ẢNH: THÁI PHÚC

Anh Thắng cho biết trước đó vợ chồng cũng mong muốn tổ chức lễ cưới nhưng gia đình chưa có điều kiện. "Hiện tại cảm xúc của vợ chồng đang rất nghẹn ngào, rất cảm ơn quý nhà tài trợ đã hỗ trợ cho vợ chồng chúng tôi và 49 cặp đôi còn lại", anh Thắng bày tỏ.

Các cặp đôi hạnh phúc khi được rước dâu bằng phương tiện metro ẢNH: THÁI PHÚC

Ngay sau khi dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 cặp đôi công nhân trong chương trình tiếp tục di chuyển bằng các phương tiện thân thiện của thành phố như buýt đường sông, metro và di chuyển đến Trung tâm hội nghị - tiệc cưới Claris Palace, nơi tổ chức lễ cưới chính.

Bà Trương Thị Bích Hạnh trao quà chúc mừng đến với các cặp đôi ẢNH: THÁI PHÚC

Trên tuyến buýt đường sông, nhiều cặp đôi không khỏi phấn khởi, nôn nóng được đến địa điểm tổ chức lễ cưới chính.

Đám cưới đáng nhớ của 50 cặp đôi là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: THÁI PHÚC

Vợ chồng anh Huỳnh Ngọc Thịnh và chị Lý Thị Hệ cho biết rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên cả hai được đi buýt đường sông. "Tôi thấy rất vui vì đã được tổ chức lễ cưới, hơn nữa còn là cách rước dâu bằng buýt đường sông rất mới lạ", anh Thịnh nói.

Các cặp đôi chụp ảnh kỷ niệm tại Trung tâm hội nghị - tiệc cưới Claris Palace, nơi tổ chức lễ cưới chính ẢNH: THÁI PHÚC

Anh Thịnh cho biết vợ chồng đều làm công nhân ở TP.HCM (trước là tỉnh Bình Dương), cả hai ở cùng quê là tỉnh Cà Mau, cưới nhau đã được 15 năm nhưng chưa có một lễ cưới chính thức. Nhờ sự giới thiệu của người bạn làm chung, nên hai vợ chồng đã đăng ký tham gia chương trình Lễ cưới tập thể năm 2025 với mong muốn được cùng người đã sát cánh bên mình 15 năm qua tổ chức một lễ cưới như bao người khác. "Cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho vợ chồng tôi có cơ hội chính thức được làm đám cưới", anh Thịnh xúc động.

Sông Sài Gòn in dấu trong đám cưới tập thể 2025 ẢNH: THÁI PHÚC

Anh Lê Hoàng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban tổ chức chương trình, cho biết: "Chúng tôi mong muốn chương trình năm nay không chỉ dừng lại ở sự kiện cưới mà phải trở thành một dịch vụ cưới, hỗ trợ xuyên suốt, thường xuyên và lâu dài hơn cho thanh niên công nhân. Chính vì vậy, Lễ cưới tập thể 2025 có nhiều hoạt động mới".

Nhiều cặp đôi hứng thú với cách rước dâu độc lạ bằng buýt đường sông ẢNH: THÁI PHÚC

Anh Lê Hoàng Minh cho biết thêm điểm nhấn đặc biệt năm nay là rước dâu bằng phương tiện giao thông công cộng, thể hiện tinh thần tiết kiệm và góp phần lan tỏa hình ảnh TP.HCM hiện đại, văn minh. "Thông qua hành trình rước dâu, các bạn có thể cảm nhận sự phát triển năng động của thành phố, từ đó có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc và cùng đóng góp cho sự phát triển của nơi mình đang làm việc và sinh sống", anh Lê Hoàng Minh chia sẻ.

Bên trong buýt đường sông, không khí tưng bừng nhộn nhịp ẢNH: THÁI PHÚC

Các cặp đôi tràn ngập hạnh phúc

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN TP.HCM đã chúc mừng các cặp đôi tại lễ cưới. "Chúc gia đình các cặp đôi sẽ luôn tràn ngập tiếng cười, luôn lạc quan, nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, hăng say lao động, đóng góp vào sự phát triển của đất nước", bà Hạnh chúc mừng.

Nghi thức rót rượu nâng ly chúc mừng được các cặp đôi thực hiện tại lễ cưới ẢNH: THÁI PHÚC

Vợ chồng anh Hồ Láng Sứng và chị Trương Thị Trúng xúc động vì ước mơ có một lễ cưới bấy lâu nay đã thành sự thật. "Chúng em may mắn có cơ hội tham gia chương trình và thật sự không thể mơ hơn nữa. Với cuộc sống lao động khó khăn của những đứa con xa quê, để có một lễ cưới chỉn chu là điều rất khó khăn. Chúng em xin cảm ơn quý nhà tài trợ đã tạo điều kiện cho chúng em và 49 cặp đôi còn lại có cơ hội thực hiện ước mơ này", anh Sứng xúc động.