Chàng trai bốc vác quỳ gối cầu hôn bạn gái bán rau, cả chợ Bình Điền chúc mừng

Theo clip được đăng tải, rạng sáng sớm trong lúc cô gái đang tất bật bán rau, chàng trai cầm bó hoa lại gần. Nhìn thấy bạn trai đứng trước mặt bày tỏ lời cầu hôn, cô gái có chút ngại ngùng. Ít giây sau, chàng trai quỳ xuống giữa tiếng reo hò của mọi người xung quanh, cô gái tiến đến cầm bó hoa, nhận chiếc nhẫn cầu hôn và gật đầu đồng ý trước sự ngỏ ý của bạn trai.



Anh Tú cầu hôn chị Duyên ở chợ Bình Điền ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Xem clip, nhiều người cho rằng trong mớ hỗn độn, lỉnh kỉnh hàng hóa, khung cảnh đời thường bình dân nhưng chàng trai đã làm khung cảnh sáng bừng bởi màn cầu hôn chân tình. Khán giả là bạn hàng quen thuộc chứng kiến, ủng hộ trước niềm hạnh phúc giản dị của cặp đôi.

Tài khoản Nguyễn Ngân bình luận: "Bạn kia còn rọi đèn xe cho sáng nữa, cầu hôn mà được cả chợ hỗ trợ như vậy còn gì tuyệt hơn". Bạn Vũ Hà viết: "Không phải chàng trai nào cũng dám làm vậy, họ là dân lao động nhưng vẫn luôn có sự lãng mạn. Tình yêu đích thực luôn đó".

Clip anh Tú cầu hôn chị Duyên ở chợ Bình Điền

Nhân vật chính trong câu chuyện trên là anh Đặng Thanh Tú (25 tuổi, quê ở Tây Ninh) và chị Phương Duyên (26 tuổi, quê ở Đồng Tháp). Anh Tú hiện đang bốc vác và giao hàng còn chị Duyên bán rau, hai người làm việc ở chợ Bình Điền (TP.HCM).

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Tú cho biết trước khi thực hiện màn cầu hôn, anh nhận được sự động viên, ủng hộ từ các em gái và nhiều tiểu thương tại chợ. Mọi người cùng hỗ trợ rọi đèn xe, mở nhạc để tiếp thêm tinh thần cho anh.

Anh Tú và chị Duyên (ngoài cùng bên phải) trong một lần đi dự đám cưới ẢNH: NVCC

Khoảng 4 giờ 50 phút ngày 8.1, sau khi kết thúc ca làm việc, anh Tú quyết định quỳ xuống trước mặt bạn gái để nói lời cầu hôn, đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ. Do cả hai đều bận rộn với công việc bán rau, dọn hàng tại chợ nên ít có thời gian đi chơi, anh chọn chợ Bình Điền làm địa điểm cầu hôn để thuận tiện cho cả hai.

Anh Tú và chị Duyên dù cùng làm việc tại chợ Bình Điền nhưng chỉ thực sự có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện sau một lần cùng đi dự đám cưới người dì của anh Tú vào năm 2025. Nhận thấy sự đồng điệu và phù hợp, chàng trai đã chủ động ngỏ lời, từ đó cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

Chia sẻ về chuyện tình của mình, anh Tú cho biết do công việc ở chợ bận rộn, không có ngày nghỉ nên cả hai mới chỉ đi chơi cùng nhau hai lần. "Tụi mình chưa bao giờ cãi vã, luôn thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Gia đình hai bên cũng ủng hộ, vun vén cho tình cảm của hai đứa", anh Tú nói.

Cặp đôi làm việc tại chợ Bình Điền khoảng một năm nay, với thu nhập đủ chi trả tiền thuê trọ và trang trải cuộc sống hằng ngày. Đám cưới của hai người dự định tổ chức sau Tết Nguyên đán 2026.

Chị Duyên chia sẻ: "Vì anh Tú thực hiện màn cầu hôn trong bí mật nên mình rất bất ngờ. Dù có chút ngại ngùng nhưng mình vẫn đồng ý với lời ngỏ ý chân thành của anh ấy".