Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Đức Phúc giúp cặp đôi cầu hôn trên sân khấu, tặng nhẫn hơn 100 triệu đồng

Hải Duy
Hải Duy
02/01/2026 17:20 GMT+7

Trong khuôn khổ một chương trình âm nhạc chào đón năm mới, ca sĩ Đức Phúc đã hỗ trợ một khán giả nam thực hiện màn cầu hôn bạn gái ngay trên sân khấu biểu diễn. Đoạn clip được nam ca sĩ đăng tải nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng.

Đức Phúc làm điều đặc biệt trên sân khấu

Đức Phúc giúp cặp đôi cầu hôn trên sân khấu, thẳng tay tặng nhẫn hơn 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Nam ca sĩ đã giúp một khán giả cầu hôn thành công ngay trên sân khấu, đánh dấu một việc làm đầy ý nghĩa trước thềm năm mới

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo đoạn clip được Đức Phúc chia sẻ trên trang cá nhân có 3,1 triệu lượt theo dõi, Đức Phúc đã hỗ trợ một khán giả nam thực hiện kế hoạch cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của đông đảo người xem. Trên nền ca khúc Ánh nắng của anh, những lời chia sẻ chân thành từ chàng trai cùng giọng hát giàu cảm xúc của Đức Phúc đã khiến cô gái không giấu được sự xúc động.

Khi cô gái gật đầu đồng ý, khán giả phía dưới sân khấu đồng loạt vỗ tay, reo hò chúc mừng cặp đôi. Sau màn cầu hôn, giọng ca 9X gửi lời chúc mừng đến cặp đôi và bày tỏ mong muốn họ sẽ có một hành trình tình yêu bền lâu, hạnh phúc. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn quyết định tặng cặp đôi một chiếc nhẫn cầu hôn trị giá hơn 100 triệu đồng như món quà đầu năm mới. Hành động này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả tham dự chương trình.

Đức Phúc giúp cặp đôi cầu hôn trên sân khấu, thẳng tay tặng nhẫn hơn 100 triệu đồng - Ảnh 2.

Màn cầu hôn lãng mạn được lan truyền sau đó đang gây "sốt" cõi mạng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại khoảnh khắc trên nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực. Không ít ý kiến cho rằng Đức Phúc ghi điểm nhờ sự gần gũi và cách tương tác linh hoạt với người hâm mộ trong các đêm diễn.

Đây không phải lần đầu Đức Phúc trở thành "cầu nối" cho những khoảnh khắc tình cảm của khán giả. Trước đó, trong nhiều đêm diễn, nam ca sĩ từng chứng kiến không ít màn tỏ tình, cầu hôn hay bày tỏ cảm xúc đầy bất ngờ từ các cặp đôi. Với hình ảnh thân thiện và phong cách biểu diễn gần gũi, nam ca sĩ thường tạo không gian để khán giả chia sẻ những khoảnh khắc cá nhân ngay tại sân khấu âm nhạc. 

Trong sự nghiệp, sao nam sinh năm 1996 theo đuổi dòng nhạc ballad, xoay quanh chủ đề tình yêu và sự gắn kết qua các ca khúc như Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu, Ngày đầu tiên... Những bài hát này giúp anh xây dựng hình ảnh một ca sĩ trẻ được khán giả yêu mến, đặc biệt trong nhóm người nghe trẻ. Ánh nắng của anh là ca khúc gắn liền với tên tuổi Đức Phúc, thường được khán giả lựa chọn trong những dịp bày tỏ tình cảm. Việc bài hát xuất hiện trong màn cầu hôn trên sân khấu lần này được xem là yếu tố góp phần tạo nên điểm nhấn cho chương trình.

Tin liên quan

Đức Phúc, Anh Tú góp mặt trong đêm nhạc chào năm mới của VTV

Đức Phúc, Anh Tú góp mặt trong đêm nhạc chào năm mới của VTV

'VTV Countdown 2026' - chương trình chào đón năm mới gây chú ý khi có sự tham gia của dàn nghệ sĩ như Tùng Dương, Đức Phúc, Anh Tú...

Khám phá thêm chủ đề

Đức Phúc Ca sĩ Đức Phúc Cầu hôn sao việt showbiz việt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận