Đức Phúc giúp cặp đôi cầu hôn trên sân khấu, tặng nhẫn hơn 100 triệu đồng

Đức Phúc làm điều đặc biệt trên sân khấu

Nam ca sĩ đã giúp một khán giả cầu hôn thành công ngay trên sân khấu, đánh dấu một việc làm đầy ý nghĩa trước thềm năm mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo đoạn clip được Đức Phúc chia sẻ trên trang cá nhân có 3,1 triệu lượt theo dõi, Đức Phúc đã hỗ trợ một khán giả nam thực hiện kế hoạch cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của đông đảo người xem. Trên nền ca khúc Ánh nắng của anh, những lời chia sẻ chân thành từ chàng trai cùng giọng hát giàu cảm xúc của Đức Phúc đã khiến cô gái không giấu được sự xúc động.

Khi cô gái gật đầu đồng ý, khán giả phía dưới sân khấu đồng loạt vỗ tay, reo hò chúc mừng cặp đôi. Sau màn cầu hôn, giọng ca 9X gửi lời chúc mừng đến cặp đôi và bày tỏ mong muốn họ sẽ có một hành trình tình yêu bền lâu, hạnh phúc. Đáng chú ý, nam ca sĩ còn quyết định tặng cặp đôi một chiếc nhẫn cầu hôn trị giá hơn 100 triệu đồng như món quà đầu năm mới. Hành động này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả tham dự chương trình.

Màn cầu hôn lãng mạn được lan truyền sau đó đang gây "sốt" cõi mạng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại khoảnh khắc trên nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực. Không ít ý kiến cho rằng Đức Phúc ghi điểm nhờ sự gần gũi và cách tương tác linh hoạt với người hâm mộ trong các đêm diễn.

Đây không phải lần đầu Đức Phúc trở thành "cầu nối" cho những khoảnh khắc tình cảm của khán giả. Trước đó, trong nhiều đêm diễn, nam ca sĩ từng chứng kiến không ít màn tỏ tình, cầu hôn hay bày tỏ cảm xúc đầy bất ngờ từ các cặp đôi. Với hình ảnh thân thiện và phong cách biểu diễn gần gũi, nam ca sĩ thường tạo không gian để khán giả chia sẻ những khoảnh khắc cá nhân ngay tại sân khấu âm nhạc.

Trong sự nghiệp, sao nam sinh năm 1996 theo đuổi dòng nhạc ballad, xoay quanh chủ đề tình yêu và sự gắn kết qua các ca khúc như Ánh nắng của anh, Hơn cả yêu, Ngày đầu tiên... Những bài hát này giúp anh xây dựng hình ảnh một ca sĩ trẻ được khán giả yêu mến, đặc biệt trong nhóm người nghe trẻ. Ánh nắng của anh là ca khúc gắn liền với tên tuổi Đức Phúc, thường được khán giả lựa chọn trong những dịp bày tỏ tình cảm. Việc bài hát xuất hiện trong màn cầu hôn trên sân khấu lần này được xem là yếu tố góp phần tạo nên điểm nhấn cho chương trình.