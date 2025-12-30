Đức Phúc, Anh Tú góp mặt trong đêm nhạc chào năm mới của VTV

Vào lúc 22 giờ ngày 31.12, VTV Countdown 2026 với chủ đề Tự hào Việt Nam sẽ chính thức lên sóng trực tiếp trên VTV1. Không chỉ là điểm hẹn quen thuộc trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, chương trình còn mang đến một bữa tiệc âm nhạc quy mô, nơi nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng hội tụ.

Đức Phúc và dàn sao góp mặt trong 'VTV Countdown 2026'

Tiết mục của Đức Phúc trong VTV Countdown 2026 khiến khán giả liên tưởng đến hình ảnh của anh thời điểm dự thi quốc tế ẢNH: BTC

Từ giọng ca gạo cội NSND Quang Thọ, nghệ sĩ cá tính Tùng Dương, Trúc Nhân, Đức Phúc, Hoàng Hải, đến những cái tên đại diện cho màu sắc âm nhạc đương đại như Dương Hoàng Yến, Hà Lê, Anh Tú, Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc, Mỹ Anh... góp phần vẽ nên bức tranh âm nhạc đa dạng và sôi động thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ như DTap, Double2T cùng nhóm Điểm hẹn tài năng mang đến nguồn năng lượng mới mẻ, trẻ trung, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa chiều sâu nghệ thuật và tinh thần hiện đại. Mỗi tiết mục không chỉ là màn trình diễn đơn lẻ mà được sắp xếp theo dòng cảm xúc liền mạch, dẫn dắt khán giả đi từ những dư âm của năm cũ đến niềm háo hức chờ đón năm mới.

Sân khấu của VTV Countdown 2026 tiếp tục là điểm nhấn thị giác với thiết kế không gian mở, hệ thống LED đa lớp, ánh sáng chuyển động và các hiệu ứng công nghệ hiện đại. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn tạo nên một không khí lễ hội rực rỡ, mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả theo dõi trực tiếp lẫn qua màn ảnh nhỏ.

Dàn sao hội tụ trong đêm nhạc chào đón năm mới ẢNH: BTC

Khoảnh khắc đếm ngược chào năm mới vẫn là cao trào được mong đợi nhất. Trong tiếng nhạc dâng trào và ánh sáng bừng sáng, hàng triệu khán giả tại các điểm cầu trên cả nước sẽ cùng hòa chung nhịp đập, gửi gắm những ước vọng và niềm tin cho một năm mới nhiều khởi sắc. Với sự dẫn dắt quen thuộc của MC Anh Tuấn và Phí Linh tại sân khấu chính, cùng MC Sơn Lâm ở điểm cầu Hà Nội, chương trình mong muốn giữ trọn mạch cảm xúc xuyên suốt đêm giao thừa.

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh - Phó trưởng ban Văn nghệ (Đài Truyền hình Việt Nam) chia sẻ: “Năm 2025 là một năm đặc biệt, khi đất nước đứng trước nhiều thử thách mang tính thời đại. Trong những thời điểm khó khăn ấy, chúng ta càng thấy rõ giá trị của sự đồng lòng, của niềm tin xã hội và sức mạnh tinh thần dân tộc, những yếu tố tạo nên bản lĩnh Việt Nam trong dòng chảy phát triển hôm nay”.

Theo nhà báo Đặng Diễm Quỳnh, VTV Countdown 2026 không chỉ là một chương trình chào đón năm mới, mà còn là không gian để lan tỏa những giá trị tích cực, tiếp thêm năng lượng tinh thần cho xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, trước thềm một năm mới với nhiều kỳ vọng.