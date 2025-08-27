Ai đứng sau MV 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' đang gây sốt?

Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Tùng Dương - Nguyễn Văn Chung vừa ra mắt đã tạo cơn sốt khi đạt hơn 1 triệu lượt xem sau 24 giờ. Ngoài giọng hát nội lực của giọng ca 8X và thông điệp ý nghĩa từ bài hát, thành công của MV còn đến từ sự chung tay của ê kíp trẻ phía sau, trong đó có Vũ Hạnh Nguyên và đạo diễn Nguyễn Việt Dũng.

Tùng Dương và chủ nhiệm Vũ Hạnh Nguyên bàn bạc trước khi bước vào buổi quay hình Ảnh: NVCC

Hậu trường thực hiện MV 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Với vai trò chủ nhiệm dự án, Vũ Hạnh Nguyên đảm nhận 3 nhiệm vụ gồm kiểm soát ngân sách, làm cầu nối giữa nghệ sĩ và ê kíp, bảo đảm quá trình sản xuất diễn ra hiệu quả nhất. Được nhiều người biết tới với vai trò người mẫu, ca sĩ, nhưng từ 11 năm trước, cô đã thử sức với vai trò giám đốc sản xuất cho MV ca nhạc của Tuấn Hưng, nhóm OPlus, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh… Đây là lần thứ 2 cô hợp tác với Tùng Dương sau MV Việt Nam muôn màu.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình liên quan tới lịch sử và lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, đòi hỏi Vũ Hạnh Nguyên phải kiểm soát chặt chẽ từng chi tiết. Cô chia sẻ, đại cảnh chiến trường là bối cảnh quan trọng nhất cũng như vất vả nhất của cả ê kíp. Vũ Hạnh Nguyên kể lại: “Quay cảnh này chúng tôi đều phải chân lấm tay bùn khi tái hiện lại tường gạch bị bom đạn phá hủy, phải làm rào thép gai mà nếu đi qua đi lại nguy hiểm cho các diễn viên cũng như đội sản xuất, khói lửa phải chân thật nên cũng có những nguy cơ tiềm ẩn. Ê kíp chúng tôi đều rất thận trọng, luôn đảm bảo an toàn cho mọi người”.

Nguyễn Việt Dũng mong muốn làm khán giả sống lại những năm kháng chiến của dân tộc thông qua MV Viết tiếp câu chuyện hòa bình Ảnh: NVCC

Ngoài Vũ Hạnh Nguyên, đạo diễn Nguyễn Việt Dũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên thành công của MV. Sau lần hợp tác trước đó với Việt Nam muôn màu, Tùng Dương tiếp tục giao vai trò viết kịch bản, kể chuyện bằng hình ảnh cho đàn em. Nguyễn Việt Dũng cho biết khi thực hiện Viết tiếp câu chuyện hòa bình, anh đặt kỳ vọng làm khán giả sống lại những năm kháng chiến của dân tộc. Anh sử dụng tới 50 diễn viên, hàng loạt phục trang, đạo cụ và quan trọng nhất là dựng bối cảnh trong thời gian gấp rút.

Anh cho biết: “Quá trình dựng bối cảnh mất đến 5 ngày, mưa nắng thất thường dẫn đến rất vất vả. Chúng tôi phải gọi xe xúc để đào đất, cỏ, xới lên sao cho giống bãi chiến trường. Mưa thì dễ cho việc xúc nhưng lại ảnh hưởng đến các chất liệu khác như tường xốp sơn gạch, ngay cả việc bảo quản súng mô hình cũng gặp vấn đề. Thật may đến trước lúc phải bấm máy quay, mọi việc cũng được giải quyết ổn thỏa”.

Các cộng sự cùng ca sĩ Tùng Dương nỗ lực hoàn thành dự án dù gặp nhiều khó khăn Ảnh: NVCC

Một kỷ niệm đặc biệt trong quá trình thực hiện MV đối với Nguyễn Việt Dũng là khi ê kíp thuyết phục được Tùng Dương bôi đen mặt để hóa thân thành người lính. Theo đạo diễn, đó là chi tiết nhỏ nhưng quan trọng để có cái nhìn chân thật và cảm xúc nhất trong phân đoạn nam ca sĩ hát ở chiến trường.

Trong vai trò đạo diễn hình ảnh, Nguyễn Minh Thông chia sẻ lý do nhận lời tham gia dự án là mong muốn được dùng khả năng của mình để mang đến những hình ảnh đậm chất Việt Nam, giàu lòng tự hào và tràn đầy cảm xúc cho ngày đại lễ của đất nước. Chia sẻ về khó khăn khi thực hiện Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nguyễn Minh Thông cho biết đó là việc tái hiện phân đoạn trên chiến trường, phải “làm giả” hầu hết mọi thứ nhưng vẫn cần mang đến cảm giác chân thật nhất.

Nguyễn Thế Trung - người phụ trách việc hỗ trợ thiết kế, giám sát hiệu ứng đặc biệt, các cảnh cháy nổ và CGI cho đại cảnh chiến trường. Với anh, đây là sản phẩm mang ý nghĩa sâu sắc về mặt lịch sử, gắn liền với ngày trọng đại của dân tộc, có yêu cầu cao về chất lượng hình ảnh. “Thay vì chỉ nhận phim về để xử lý như thường lệ, lần này chúng tôi tham gia ngay từ đầu, từ khâu lên ý tưởng đến khảo sát địa điểm. Điều đó vừa áp lực vừa thú vị”, Nguyễn Thế Trung nói.