Đức Phúc suýt mang cảnh 'cháy trang phục' lên sân khấu Intervision 2025

Quán quân quốc tế đến từ Việt Nam do đạo diễn Kawaii Tuấn Anh thực hiện, được công bố tròn 3 tháng kể từ thời điểm nam ca sĩ đăng quang ngôi vị quán quân Intervision 2025. Đây được xem là cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của Đức Phúc, cũng như hành trình âm nhạc Việt Nam trên sân chơi quốc tế.

Tiết mục bùng nổ ấn tượng của Đức Phúc tại Intervision 2025 ẢNH: NVCC

Với thời lượng hơn 30 phút, Quán quân quốc tế đến từ Việt Nam tái hiện lại khoảnh khắc chiến thắng trên sân khấu Intervision 2025 và hé lộ toàn cảnh phía sau hậu trường: từ quá trình chuẩn bị khắc nghiệt, áp lực vô hình cho đến những lựa chọn mang tính bước ngoặt để đưa hình ảnh, văn hóa Việt Nam chạm đến bạn bè quốc tế.

Chia sẻ trong phim tài liệu, Đức Phúc cho biết chiến thắng tại Intervision 2025 không phải là nỗ lực của riêng cá nhân anh mà là thành quả của cả một tập thể hùng hậu đứng phía sau: "Chiến thắng lần này là kết quả của gần 50 con người, đã làm việc trong suốt 80 ngày với hơn 40 buổi họp cùng chi phí lên đến hàng tỉ đồng để có thể chuẩn bị cho một tiết mục bùng nổ ấn tượng trong 3 phút tại sân khấu của Intervision 2025".

Quán quân quốc tế đến từ Việt Nam còn hé lộ những chi tiết lần đầu được công bố, trong đó có một ý tưởng táo bạo từng được Đức Phúc đề xuất nhưng buộc phải loại bỏ. Cụ thể, nam ca sĩ từng mong muốn thực hiện hiệu ứng làm cháy trang phục ngay trên sân khấu để tăng cao trào cho tiết mục. Tuy nhiên, trong quá trình fitting (thử trang phục), một sự cố bất ngờ đã xảy ra khi lửa bén vào chất liệu da, tạo ra khói dày đặc khiến chính Đức Phúc không khỏi hoảng hốt. Bên cạnh yếu tố an toàn, ban tổ chức Intervision cũng từ chối ý tưởng này do chương trình có những quy định nghiêm ngặt về cháy nổ.

Đằng sau những giây phút thăng hoa là quãng thời gian chuẩn bị căng thẳng đến nghẹt thở. Đức Phúc cho biết anh phải song song tập luyện giọng hát, vũ đạo, rèn luyện thể lực và xử lý hàng loạt yêu cầu phát sinh trong thời gian ngắn. Nam ca sĩ thừa nhận Phù Đổng Thiên Vương là thử thách lớn nhất từ trước đến nay, thậm chí có lúc anh lo sợ không thể lên được những nốt cao cần thiết. Áp lực tiếp tục chồng chất khi ê kíp buộc phải thay đổi kế hoạch một cách gấp rút trước những yêu cầu từ ban tổ chức. Có những khoảnh khắc, Đức Phúc thậm chí đã phải chạy vào nhà vệ sinh để bật khóc vì quá tải.

Khép lại Quán quân quốc tế đến từ Việt Nam, hình ảnh Đức Phúc đứng trên sân khấu Intervision 2025 cùng tiết mục Phù Đổng Thiên Vương một lần nữa được tái hiện đầy tự hào. Với phần trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, Đức Phúc đã xuất sắc vượt qua 23 đại diện quốc tế để giành ngôi vị quán quân - một chiến thắng mà chắc chắn không chỉ là của riêng Đức Phúc mà đó còn là dấu mốc đáng nhớ của âm nhạc Việt trên bản đồ thế giới.