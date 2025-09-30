Đức Phúc: Chiến thắng khiến cuộc sống tôi thay đổi nhiều

Chiều 29.9, Đức Phúc trở về TP.HCM trong vòng tay chào đón nồng nhiệt của khán giả sau chiến thắng lịch sử tại Intervision 2025, sân chơi âm nhạc từng vang danh châu Âu, nay trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn với sự góp mặt của hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Vượt qua nhiều giọng ca đến từ Mỹ, Trung Quốc, Nga, Brazil hay Ai Cập, nam ca sĩ sinh năm 1996 đã bước lên ngôi vị quán quân, mang về niềm tự hào cho nhạc Việt và góp thêm một dấu mốc trên hành trình sự nghiệp.

Đức Phúc trở về TP.HCM trong vòng tay chào đón nồng nhiệt của khán giả sau chiến thắng lịch sử tại Intervision 2025 Ảnh: NVC

Dù quen với ánh đèn sân khấu và không ít lần xuất hiện trước ống kính truyền thông trong nước, thậm chí từng đăng quang The Voice 2015, Đức Phúc vẫn không khỏi bỡ ngỡ khi trở thành tâm điểm của hàng chục cơ quan báo chí quốc tế ngay sau chiến thắng tại Intervision 2025.



Trong ký ức của Đức Phúc, khoảnh khắc hô vang "Việt Nam" trước khi nâng cao chiếc cúp là giây phút thiêng liêng nhất. Đó không chỉ là chiến thắng cá nhân, mà còn là niềm tự hào dân tộc trong anh.

Đức Phúc hé lộ kế hoạch tiêu 9 tỉ đồng tiền thưởng của Intervision 2025

Dù đến nay phần thưởng chưa kịp chuyển về tay, quán quân Intervision 2025 đã sớm có kế hoạch sử dụng. Không phải mua sắm xa hoa hay hưởng thụ cá nhân, mà là những dự định mang tính sẻ chia, tri ân và đầu tư trở lại cho nghệ thuật. Phúc thừa nhận trước giờ thi, anh từng "rén" khi nghe các thí sinh quốc tế luyện giọng. Nam ca sĩ 9X thừa nhận áp lực trước nhiều đối thủ mạnh, trước khi biểu diễn anh không khỏi lo lắng bởi ai cũng tài năng và nhiều kinh nghiệm tại mùa giải năm nay.