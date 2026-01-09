Lời gửi gắm của bà ngoại trong đám hỏi của cháu

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cụ bà tóc bạc phơ, chậm rãi gửi gắm ba mẹ chồng người Hàn Quốc của cháu trong đám hỏi bằng câu nói: "Cha mẹ nó không còn, nó có gì dạy dỗ dùm bà…". Chỉ vài lời mộc mạc của bà ngoại nhưng khiến nhiều người rưng rưng.

Sự gửi gắm từ trái tim người bà

Chị Nguyễn Nhung (35 tuổi) cho biết bà ngoại chị là bà Trần Thị Ngọt (95 tuổi, hiện sống tại P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM). Năm 2024, chị kết hôn với anh Young June (39 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Đầu năm 2025, chị sang Hàn Quốc sinh sống và làm việc cùng chồng. Đoạn clip đám hỏi được chị Nhung đăng tải lên mạng cách đây ít ngày nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Gần 10 năm trước, ba mẹ chị Nhung lần lượt qua đời vì bạo bệnh. Từ đó, chị lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà ngoại, các cậu, các dì. Đám cưới của chị cũng do chị gái đầu và anh rể đứng ra lo liệu, các cậu, các dì chung tay để mọi nghi lễ được trọn vẹn.

Vợ chồng chị Nhung chụp hình cùng bà Ngọt ẢNH: NVCC

Bà Ngọt rơi nước mắt vì thương cháu gái ẢNH: NVCC

"Vì không còn ba mẹ, trong ngày trọng đại ấy, ngoại là người đại diện nhà gái, trực tiếp nói chuyện với gia đình nhà trai. Hình ảnh ngoại nhọc nhằn, chậm rãi bước vào khiến mình hiểu rằng phải thương cháu đến nhường nào, ngoại mới cố gắng vượt qua sức khỏe không còn tốt để có mặt trong ngày hôm đó", chị Nhung chia sẻ.

Với chị, câu nói của ngoại trong đám hỏi là điều chị sẽ mang theo suốt đời. Đằng sau lời gửi gắm ấy là tất cả nỗi lo, tình thương và sự chở che của người bà đã đi gần trọn một đời người.

"Tình thương của ngoại không chỉ là tình bà cháu, mà còn là sự bù đắp cho phần yêu thương mà ba mẹ không thể ở bên khi cháu gái lấy chồng xa. Đó cũng là lời nhắn gửi mong gia đình mới sẽ yêu thương, chở che cháu như con ruột trong nhà", chị Nhung bày tỏ.

Gia đình chồng thấu hiểu và sẻ chia

Bà Ngọt có 10 người con, chồng mất sớm, một mình bà nuôi các con khôn lớn, trưởng thành. Sau khi ba mẹ chị Nhung qua đời, bà bán căn nhà ở P.Bình Thạnh (TP.HCM) để mua nhà gần cháu gái, tiện bề chăm sóc. Dì của chị cũng thường xuyên qua lại, lo từng mâm cơm, ngày giỗ và lễ tết.

Với chị Nhung, ngoại là cả bầu trời tuổi thơ. Chị nhớ mãi những lần té ngã trầy xước, ngoại tự tay làm thuốc rượu xoa và dặn dò: "Con gái trên mặt không được để sẹo". Những bữa cơm giản dị của ngoại trở thành ký ức theo chị suốt đời.

Bà Ngọt dặn dò ngày cháu gái lấy chồng ẢNH: NVCC

Bà Ngọt dặn dò ngày cháu gái lấy chồng ẢNH: NVCC

Chị Nhung gặp chồng vào đầu năm 2023 qua người quen giới thiệu. Do làm việc cho công ty Hàn Quốc, việc giao tiếp giữa 2 người không gặp nhiều trở ngại. Dù khác biệt văn hóa, cả hai đồng điệu trong suy nghĩ và lối sống.

Trong đám hỏi, khi nghe lời dặn dò của bà Ngọt, mẹ chồng chị Nhung đã không kìm được nước mắt. Bà nói bản thân cũng từng làm dâu, từng có con gái lấy chồng nên rất hiểu nỗi lo của người bà. "Mẹ chồng không hứa điều gì lớn lao, chỉ nói sẽ cố gắng xem mình như con trong nhà, chỉ bảo bằng tất cả sự chân thành để ngoại yên lòng", chị Nhung kể lại.

Với chị, đó không chỉ là lời đáp lễ mà là sự gặp gỡ đầy ấm áp giữa hai người phụ nữ đến từ hai nền văn hóa khác nhau, nhưng cùng chung một mong muốn: con cháu được sống hạnh phúc.

Anh Young June cũng thấu hiểu hoàn cảnh gia đình vợ. Trong lần ra mắt, anh tự chuẩn bị hoa quả dâng lên bàn thờ ba mẹ chị Nhung và nói: "Anh tiếc vì phải chào ba mẹ em trong hoàn cảnh này, nhưng anh tin chính ba mẹ đã dẫn anh đến gặp em".

"Lễ ăn hỏi cũng là lần đầu tiên ba mẹ tôi sang VN ra mắt gia đình nhà gái. Ba mẹ tôi bất ngờ và xúc động trước không khí trang trọng, ấm cúng của buổi lễ. Mẹ tôi chưa từng dự lễ ăn hỏi nào được chuẩn bị đầm ấm như vậy", anh Young June chia sẻ.