Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình
Lan tỏa trên mạng xã hội:

Chuyện cô dâu gắn ảnh bà ngoại ở bó hoa cưới

Dương Lan
Dương Lan
08/11/2025 11:30 GMT+7

Trong ngày trọng đại, cô dâu Minh Châu khiến nhiều người rơi nước mắt khi cẩn thận gắn tấm ảnh nhỏ của bà ngoại vào bó hoa cưới. Hành động giản dị ấy chứa đựng nỗi nhớ thương và lòng biết ơn dành cho người bà thân yêu.

Tại đám cưới vừa diễn ra ở TP.HCM đầu tháng 11, khoảnh khắc cô dâu bước vào lễ đường với bó hoa cưới có tấm ảnh của bà ngoại khiến nhiều người xúc động. Minh Châu tin rằng, ở một nơi nào đó, bà có thể chứng kiến giây phút hạnh phúc và cảm nhận được tình thương của cháu.

Trong phần tâm sự cô dâu tự viết và nhờ người dẫn chương trình đọc lại có đoạn: "Từ nhỏ con được ngoại nuôi nấng, dạy dỗ. Ngoại luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời con, nhưng con không còn ngoại nữa. Con hứa sẽ sống thật tốt, biết yêu thương người và đời, luôn ghi nhớ những lời ngoại dạy. Ngoại đừng lo cho con nữa nha, hãy luôn dõi theo con trên chặng đường sau này".

"Không ai thay thế được ngoại"

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Trần Thị Minh Châu (26 tuổi, ở TP.HCM) cho biết cô luôn mong bà ngoại chứng kiến ngày hạnh phúc của mình. Khi bà không còn nữa, Châu tìm một cách đặc biệt để bà vẫn "hiện diện" trong lễ cưới.

Cô dâu Minh Châu gắn ảnh bà ngọai trong bó hoa cưới đầy xúc động - Ảnh 1.

Cô dâu Minh Châu gắn ảnh bà ngoại ở bó hoa cưới

ẢNH: NVCC

"Ban đầu mình định đặt một chiếc ghế với vài đồ vật quen thuộc của hai bà cháu, nhưng mọi người khuyên không nên, nên mình quyết định treo ảnh bà trên bó hoa cưới", cô kể.

"Với mình, không ai có thể quan trọng và thay thế được bà ngoại. Làm điều đó trong lễ cưới giống như cách để tự an ủi và cảm nhận rằng bà vẫn đang ở bên, động viên mình", cô dâu trải lòng.

Theo lời kể của Minh Châu còn nhỏ, mẹ cô lâm bệnh nặng, qua đời khi cô mới 4 tuổi. Dù cuộc sống khó khăn, bà ngoại vẫn gắng gượng buôn bán để nuôi cháu khôn lớn, cho cháu đi học đầy đủ, không để thua thiệt bạn bè.

"Ngoại lo cho mình bằng tất cả những gì ngoại có. Mình chưa bao giờ thấy tủi thân vì có ngoại bên cạnh. Ngoại hay nói ai đối xử tệ với mình cũng được, nhưng mình đừng đối xử tệ lại với họ", Minh Châu chia sẻ.

Cô dâu Minh Châu gắn ảnh bà ngọai trong bó hoa cưới đầy xúc động - Ảnh 2.

Cô gái bước vào hành trình mới của cuộc đời khi không còn bà ngoại cạnh bên

ẢNH: NVCC

Cố gắng sống tốt để ngoại an lòng

Năm 12 tuổi, bà ngoại bị tai biến. Mỗi ngày, Châu nấu cơm, thuê xe ôm chở bà đi bệnh viện với hy vọng bà sẽ khỏe lại. Hai năm sau, bà qua đời trong niềm tiếc thương vô bờ của cháu gái. Từ đó, Châu chuyển về sống cùng ông bà em của bà ngoại - đây cũng là những người đại diện nhà gái trong lễ cưới của cô.

Năm 2019, Minh Châu gặp anh Bùi Trần Ngọc Hà (27 tuổi) - người chồng hiện tại. Cảm phục nghị lực và sự chăm chỉ của cô, anh Hà dành nhiều quan tâm và rất yêu thương cô. Gia đình chồng cũng tạo điều kiện để Châu phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình.

"Vợ tôi đã chịu nhiều thiệt thòi nên tôi luôn cố gắng là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy", chú rể chia sẻ: "Mới đây, tôi chuẩn bị một bàn thờ riêng để vợ rước bà ngoại về thờ cúng, điều mà cô ấy mong mỏi từ lâu nhưng chưa có dịp thực hiện".

Với Minh Châu, đám cưới không chỉ là ngày hạnh phúc của đôi trẻ, mà còn là một cách tri ân người thân, để tình thương của bà ngoại tiếp tục đồng hành cùng cô trên hành trình mới của cuộc đời.

Cô dâu Minh Châu gắn ảnh bà ngọai trong bó hoa cưới đầy xúc động - Ảnh 3.

Với Minh Châu, đám cưới cũng là dịp để tri ân người thân

ẢNH: NVCC

Cô dâu Minh Châu gắn ảnh bà ngọai trong bó hoa cưới đầy xúc động - Ảnh 4.


Tin liên quan

Lan tỏa trên mạng xã hội: Câu chuyện đẹp ở trạm thu phí

Lan tỏa trên mạng xã hội: Câu chuyện đẹp ở trạm thu phí

Vị giám đốc người Hàn Quốc để quên ví tại trạm thu phí cao tốc và vô cùng lo lắng vì sợ lỡ chuyến bay. Bất ngờ, ông nhận lại chiếc ví nguyên vẹn từ nữ nhân viên trạm. Hành động giản dị nhưng khiến ông cảm động rớm nước mắt.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Ngọn lửa nhân ái từ bếp ăn 0 đồng

Khám phá thêm chủ đề

Cô dâu Hoa cưới Bà ngoại Đám cưới gắn ảnh bà ngoại vào bó hoa cưới TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận