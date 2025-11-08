Chuyện cô dâu gắn ảnh bà ngoại ở bó hoa cưới

Tại đám cưới vừa diễn ra ở TP.HCM đầu tháng 11, khoảnh khắc cô dâu bước vào lễ đường với bó hoa cưới có tấm ảnh của bà ngoại khiến nhiều người xúc động. Minh Châu tin rằng, ở một nơi nào đó, bà có thể chứng kiến giây phút hạnh phúc và cảm nhận được tình thương của cháu.

Trong phần tâm sự cô dâu tự viết và nhờ người dẫn chương trình đọc lại có đoạn: "Từ nhỏ con được ngoại nuôi nấng, dạy dỗ. Ngoại luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời con, nhưng con không còn ngoại nữa. Con hứa sẽ sống thật tốt, biết yêu thương người và đời, luôn ghi nhớ những lời ngoại dạy. Ngoại đừng lo cho con nữa nha, hãy luôn dõi theo con trên chặng đường sau này".

"Không ai thay thế được ngoại"

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Trần Thị Minh Châu (26 tuổi, ở TP.HCM) cho biết cô luôn mong bà ngoại chứng kiến ngày hạnh phúc của mình. Khi bà không còn nữa, Châu tìm một cách đặc biệt để bà vẫn "hiện diện" trong lễ cưới.

Cô dâu Minh Châu gắn ảnh bà ngoại ở bó hoa cưới ẢNH: NVCC

"Ban đầu mình định đặt một chiếc ghế với vài đồ vật quen thuộc của hai bà cháu, nhưng mọi người khuyên không nên, nên mình quyết định treo ảnh bà trên bó hoa cưới", cô kể.

"Với mình, không ai có thể quan trọng và thay thế được bà ngoại. Làm điều đó trong lễ cưới giống như cách để tự an ủi và cảm nhận rằng bà vẫn đang ở bên, động viên mình", cô dâu trải lòng.

Theo lời kể của Minh Châu còn nhỏ, mẹ cô lâm bệnh nặng, qua đời khi cô mới 4 tuổi. Dù cuộc sống khó khăn, bà ngoại vẫn gắng gượng buôn bán để nuôi cháu khôn lớn, cho cháu đi học đầy đủ, không để thua thiệt bạn bè.

"Ngoại lo cho mình bằng tất cả những gì ngoại có. Mình chưa bao giờ thấy tủi thân vì có ngoại bên cạnh. Ngoại hay nói ai đối xử tệ với mình cũng được, nhưng mình đừng đối xử tệ lại với họ", Minh Châu chia sẻ.

Cô gái bước vào hành trình mới của cuộc đời khi không còn bà ngoại cạnh bên ẢNH: NVCC

Cố gắng sống tốt để ngoại an lòng

Năm 12 tuổi, bà ngoại bị tai biến. Mỗi ngày, Châu nấu cơm, thuê xe ôm chở bà đi bệnh viện với hy vọng bà sẽ khỏe lại. Hai năm sau, bà qua đời trong niềm tiếc thương vô bờ của cháu gái. Từ đó, Châu chuyển về sống cùng ông bà em của bà ngoại - đây cũng là những người đại diện nhà gái trong lễ cưới của cô.

Năm 2019, Minh Châu gặp anh Bùi Trần Ngọc Hà (27 tuổi) - người chồng hiện tại. Cảm phục nghị lực và sự chăm chỉ của cô, anh Hà dành nhiều quan tâm và rất yêu thương cô. Gia đình chồng cũng tạo điều kiện để Châu phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình.

"Vợ tôi đã chịu nhiều thiệt thòi nên tôi luôn cố gắng là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy", chú rể chia sẻ: "Mới đây, tôi chuẩn bị một bàn thờ riêng để vợ rước bà ngoại về thờ cúng, điều mà cô ấy mong mỏi từ lâu nhưng chưa có dịp thực hiện".

Với Minh Châu, đám cưới không chỉ là ngày hạnh phúc của đôi trẻ, mà còn là một cách tri ân người thân, để tình thương của bà ngoại tiếp tục đồng hành cùng cô trên hành trình mới của cuộc đời.

Với Minh Châu, đám cưới cũng là dịp để tri ân người thân ẢNH: NVCC



