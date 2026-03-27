Đánh ghen, xăm lên mặt 'tình địch': 2 phụ nữ ở Cà Mau lãnh án tù

Gia Bách
27/03/2026 11:48 GMT+7

Hai phụ nữ chặn đường, khống chế rồi đưa nạn nhân về cơ sở thẩm mỹ, xăm lên mặt và gây thương tích 8%. Vụ đánh ghen này từng gây xôn xao dư luận Cà Mau.

Ngày 26.3, TAND khu vực 5 (tỉnh Cà Mau) đưa ra xét xử vụ án đánh ghen dẫn đến bắt giữ người trái pháp luật và gây thương tích. Hai bị cáo trong vụ án là Nguyễn Như Ý (40 tuổi, chủ cơ sở thẩm mỹ tại xã Năm Căn, Cà Mau) và Phan Phương Thảo (24 tuổi, ngụ phường Lý Văn Lâm, Cà Mau).

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Ý 8 tháng tù về tội bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích. Cùng 2 tội danh này, bị cáo Phan Phương Thảo bị phạt 7 tháng tù.

Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận ở Cà Mau, liên quan đến việc một phụ nữ bị xăm lên mặt, xuất phát từ ghen tuông. Trước đó, phiên tòa đã 2 lần hoãn xét xử vào các ngày 27.2 và 13.3 do hai bị cáo phải nhập viện.

Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 10.4.2025, Ý nhận tin từ người quen phát hiện chồng mình ở cùng phòng với chị P.T.H.M (ngụ xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau) tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Sau khi kiểm tra, hình ảnh quay lại được gửi cho Ý.

Ngay sau đó, Ý nhờ Thảo thuê taxi từ thành phố Cà Mau (cũ) đến Năm Căn. Khoảng 16 giờ 40 phút cùng ngày, khi đi qua cầu Kênh Tắc, Thảo phát hiện chị M. đang chạy xe ngoài đường và lập tức gọi Ý đến. 

Trước một trụ sở ngân hàng, Thảo chặn xe, khống chế tay nạn nhân, còn Ý dùng nón bảo hiểm đánh vào vùng đầu, mặt. Không dừng lại ở đó, cả hai đưa chị M. lên ô tô chở về cơ sở thẩm mỹ của Ý.

Tại đây, Thảo giữ tay nạn nhân để Ý tiếp tục đánh vào đầu, mặt, lưng, dùng kéo cắt tóc, rồi sử dụng máy phun xăm có kim nhọn xăm vào vùng trán. Một chất lỏng cũng được đổ lên vùng mặt bên phải của nạn nhân.

Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân vụ đánh ghen bị tổn thương 8% cơ thể, với các thương tích gồm thủng màng nhĩ tai phải gây giảm thính lực, nhiều vùng da mặt bong tróc, biến đổi sắc tố và để lại sẹo. Đáng chú ý, các vết bỏng hóa chất ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ khuôn mặt, gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân của nạn nhân.

Tin liên quan

Sắp xét xử vụ chủ cơ sở thẩm mỹ đánh ghen, bắt giữ người trái pháp luật

Vụ án chủ cơ sở thẩm mỹ ở Cà Mau cùng người cháu đánh ghen sắp được đưa ra xét xử về các tội cố ý gây thương tích; bắt, giữ người trái pháp luật.

