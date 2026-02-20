Sắp xét xử vụ chủ cơ sở thẩm mỹ đánh ghen, bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 20.2, tin từ TAND khu vực 5 - Cà Mau, cơ quan này sẽ đưa vụ án chủ cơ sở thẩm mỹ đánh ghen, bắt giữ người trái pháp luật ra xét xử vào ngày 27.2 tới.

Trước đó, Viện KSND khu vực 5 - Cà Mau đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Như Ý (40 tuổi, chủ cơ sở thẩm mỹ tại xã Năm Căn) và Phan Phương Thảo (24 tuổi, ở phường Lý Văn Lâm, là cháu của Ý) về các tội bắt, giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.

Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân vụ đánh ghen bị thương tích 8% ẢNH: NẠN NHÂN CUNG CẤP

Cáo trạng xác định, vụ việc bắt nguồn vào chiều 10.4.2025, khi một người quen của Ý phát hiện xe của T.C.N (chồng Ý) dựng trong một nhà nghỉ. Người này báo tin, đồng thời cùng một người cháu của Ý đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện T.C.N và P.T.H.M ở cùng phòng, nên đã quay video gửi cho Ý.

Sau đó, Ý nhờ Thảo thuê taxi từ TP.Cà Mau (cũ) về Năm Căn. Khoảng 16 giờ 40 cùng ngày, khi đi qua cầu Kênh Tắc, Thảo phát hiện P.T.H.M đang chạy xe trên đường và lập tức gọi Ý đến.

Trước một trụ sở ngân hàng, Thảo chặn xe, khống chế tay nạn nhân, còn Ý dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu và mặt. Sau đó, cả hai đưa P.T.H.M lên ô tô chở về cơ sở thẩm mỹ của Ý.

Tại đây, Thảo giữ tay nạn nhân để Ý đánh vào vùng đầu, mặt, lưng; dùng kéo cắt tóc; dùng máy phun xăm có kim xăm vào trán và đổ chất lỏng lên vùng mặt bên phải của nạn nhân.

Sau đó, người dân điện báo công an địa phương đến giải quyết vụ việc. M. được đưa đến bệnh viện điều trị. Đến ngày 17.4.2025, M. gửi đơn đến cơ quan công an trình báo sự việc và yêu cầu xử lý hình sự đối với Ý và Thảo.

Kết luận giám định pháp y xác định M. bị thương tích 8%, gồm thủng màng nhĩ tai phải gây giảm thính lực, nhiều mảng da mặt bong tróc, biến đổi sắc tố và để lại sẹo. Các vết bỏng hóa chất ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ khuôn mặt, gây tổn hại nặng đến hình ảnh cá nhân nạn nhân.

Cáo trạng cũng xác định, Ý và Thảo không bàn bạc trước kế hoạch gây thương tích khi đánh ghen nhưng đã cố ý thực hiện hành vi ở nơi đông người, gây dư luận xấu. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành cả hai tội danh như nói trên.