Công an mời làm việc người đàn ông bạo hành con riêng của 'vợ hờ' ở TP.HCM

Ngày 7.5, liên quan clip người đàn ông bạo hành thiếu niên 14 tuổi gây bức xúc dư luận, Công an phường Dĩ An (TP.HCM) đã mời người liên quan lên làm việc để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An.

Người liên quan là B.T.Q (34 tuổi, quê Đồng Tháp), sống chung như vợ chồng với bà L.T.K.L (50 tuổi, ở phường Tân Bình) nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cháu T.G.T (14 tuổi) là con riêng của bà L.

Công an phường Dĩ An cho biết qua làm việc và xác minh, Q. nhiều lần trong tình trạng say xỉn rồi đánh đập bà L. và cháu T.

Riêng đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội được xác định do bà L. cung cấp cho gia đình cha ruột của cháu T. đăng tải vì quá bức xúc trước hành vi của Q.

Theo nội dung clip, người đàn ông đã xô ngã thiếu niên xuống nền nhà rồi liên tục dùng tay đánh mạnh vào vùng đầu nạn nhân. Trong lúc bị hành hung, thiếu niên chỉ biết ôm đầu, la khóc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dĩ An đã triệu tập Q. lên trụ sở làm việc để lấy lời khai, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Bước đầu, Q. đã thừa nhận hành vi đánh đập con riêng của "vợ hờ" như nội dung clip lan truyền trên mạng xã hội.