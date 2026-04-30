TP.HCM: Vào khách sạn cùng trai lạ, người phụ nữ bị trộm hết tài sản

Ngày 30.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Nguyễn Thanh Tý (35 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tý ẢNH: CACC

Theo hồ sơ vụ án, sáng 28.4, bà Đ.T.B đến Công an phường Gò Vấp để trình báo về việc bị trộm xe máy, điện thoại, túi xách khi ở một khách sạn trên địa bàn.

Cụ thể, thông qua mạng xã hội, hồi tháng 4, bà B. có quen với bạn trai tên Tý. Sau thời gian nhắn tin, ngày 27.4, cả 2 hẹn gặp nhau tại một khách sạn trên địa bàn phường Gò Vấp.

Đến sáng sớm 28.4, người phụ nữ giật mình tỉnh giấc thì thấy bạn trai đã biến mất. Kiểm tra tài sản, nạn nhân phát hiện mất bóp tiền, 2 điện thoại di động. Chạy xuống khu vực để xe máy, bà B. tá hỏa nhận ra chiếc xe máy của mình cũng đã biến mất nên đến trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Gò Vấp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Đến trưa 28.4, chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tý tại quốc lộ 1A (phường Thới An, TP.HCM) khi đang đưa tài sản trộm cắp đi tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, nghi phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an đã thu hồi tài sản trao trả cho nạn nhân.

Tý là người có 2 tiền án về tội cướp và trộm cắp tài sản, vừa ra tù năm 2025. Thời gian qua, Tý không có công việc ổn định, sống lang thang tại khu vực phường Dĩ An (Bình Dương cũ). Do cần tiền tiêu xài nên Tý nghĩ ra chiêu trò hẹn phụ nữ vào khách sạn để lợi dụng sơ hở, trộm cắp tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định.