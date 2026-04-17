TP.HCM: Nữ giúp việc cắt điện, tắt camera trộm 20 laptop của một công ty

Ngày 17.4, Công an phường Long Trường (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ Trần Thị Yến (39 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú phường Long Trường) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, liên quan vụ mất 20 máy tính xách tay tại Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ Sen Vàng.

Trước những chứng cứ, Trần Thị Yến đã thừa nhận hành vi nhiều lần trộm laptop của công ty ẢNH: CACC

Trước đó, ngày 5.4, chị T.T.B.T đến công an trình báo việc bị mất trộm 20 laptop tại trụ sở công ty trên đường Trường Lưu. Theo trình báo, khoảng 9 giờ cùng ngày, anh L.A.H (chồng chị T.) kiểm tra hệ thống camera thì phát hiện không hoạt động, nghi có dấu hiệu bất thường nên báo cho chị T. đến kiểm tra.

Đến khoảng 16 giờ, khi có mặt tại công ty, chị T. thấy cửa vẫn khóa nhưng nguồn điện tổng bị ngắt. Sau khi bật lại cầu dao, kiểm tra ban đầu chưa phát hiện xáo trộn. Tuy nhiên, khi hệ thống camera hoạt động trở lại, anh H. xem dữ liệu thì phát hiện vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày có người mở cổng, đi vào khu vực cầu dao rồi cắt điện.

Nghi bị đột nhập, phía công ty gọi nhân viên đến kiểm tra thì phát hiện nhiều túi đựng laptop trong văn phòng bị mở, bên trong không còn tài sản. Qua kiểm đếm, công ty bị mất tổng cộng 20 máy tính xách tay.

Số tang vật được công an thu hồi ẢNH: CACC

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Long Trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời trích xuất dữ liệu camera. Qua điều tra, công an xác định Trần Thị Yến, là người giúp việc tại công ty, có biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc vào ngày 7.4.

Tại cơ quan công an, trước các chứng cứ, Yến đã thừa nhận hành vi lợi dụng sơ hở khi công ty không có người trông coi để nhiều lần trộm cắp tài sản.

Cụ thể, ngày 20.3, Yến lấy 10 laptop; ngày 29.3, lấy 9 laptop; rạng sáng 5.4, lấy thêm 1 laptop - tổng cộng 20 máy. Sau khi trộm được tài sản, Yến mang đi cầm cố tại nhiều tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.HCM, mỗi nơi từ 1 – 2 máy để lấy tiền tiêu xài, chỉ giữ lại 1 máy tại nơi ở.

Đến nay, Công an phường Long Trường đã thu hồi toàn bộ số tài sản bị trộm. Vụ việc đang được định giá tài sản để làm căn cứ xử lý.