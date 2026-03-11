Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Rủ bạn về nhà, gia chủ mất đồng hồ Rolex hơn 270 triệu đồng

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
11/03/2026 19:49 GMT+7

Sau khi người bạn ra về, nữ chủ nhà vào phòng thay đồ thì phát hiện chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 270 triệu đồng đã "biến" mất.

Ngày 11.3, Công an phường Tân Mỹ (TP.HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý Hoàng Lê Gia Huy (29 tuổi, ở phường Minh Phụng, TP.HCM) về hành vi trộm cắp chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 270 triệu đồng.

Chủ nhà mất đồng hồ Rolex hơn 270 triệu sau khi bạn ra về - Ảnh 1.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận đã trộm chiếc đồng hồ Rolex của chị T. vào ngày 9.3

ẢNH: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 45 ngày 9.3, chị P.N.A.T (ở phường Tân Mỹ) cùng Hoàng Lê Gia Huy, người bạn quen biết đi công việc rồi trở về căn hộ của chị.

Khi về đến nhà, chị T. vào phòng thay đồ, tháo chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex và 3 chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên tay, đặt vào hộp bỏ trong ngăn kéo tủ quần áo.

Sau đó, cả 2 đi ăn uống, sinh hoạt trong căn hộ. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Huy rời khỏi căn hộ.

Sáng 10.3, khi vào phòng thay đồ để lấy đồng hồ và nhẫn đeo đi làm, chị T. phát hiện chiếc đồng hồ Rolex đã biến mất, trong khi 3 chiếc nhẫn kim cương vẫn còn trong hộp.

Theo trình báo của bị hại, chiếc đồng hồ bị mất có màu bạc, mặt màu hồng, được mua vào tháng 6.2025 với giá 274,2 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Mỹ nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét. Đến khoảng 16 giờ ngày 10.3, lực lượng công an mời Hoàng Lê Gia Huy về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận đã lấy trộm chiếc đồng hồ Rolex của chị T. khi đến căn hộ chơi vào ngày 9.3.

Hiện Công an phường Tân Mỹ lập hồ sơ, xử lý vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

đồng hồ công an trộm TP.HCM Trộm cắp tài sản
Bình luận (0)

