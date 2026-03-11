Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Trộm vàng để mua iPhone 17 tặng bạn gái

Tuệ Nguyễn
11/03/2026 19:10 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối tượng trộm cắp 3 lượng vàng khi đến ăn cỗ nhà họ hàng rồi đem bán mua iPhone 17 Pro Max cho bạn gái.

Vụ việc xảy ra tại P.Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh, với đối tượng là Thân Văn Nam (21 tuổi), người địa phương.

Trước đó, vào sáng ngày 28.2, Công an P.Đa Mai tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị D. (56 tuổi), trú tại đường Bảo Ngọc, tổ dân phố Thanh Mai, P.Đa Mai về việc bị mất 3 lượng vàng SJC để trong két sắt tại phòng khách của gia đình.

Khởi tố đối tượng trộm vàng mua iPhone 17 tặng bạn gái tại Bắc Ninh - Ảnh 1.

Đối tượng Thân Văn Nam tại hiện trường vụ trộm 3 cây vàng

ẢNH: CÔNG AN TỈNH BẮC NINH

Đến ngày 1.3, Công an phường Đa Mai và Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng Thân Văn Nam.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thân Văn Nam khai nhận, ngày 21.2, gia đình chị D. làm cỗ mời họ hàng, trong đó có đối tượng Nam. Nam đã quan sát thấy két sắt nhà chị D. để sơ hở nên đã lợi dụng trộm cắp số vàng trên.

Sau khi trộm cắp được tài sản, Nam bán 1 lượng vàng SJC tại một cửa hàng vàng bạc đá quý ở đường Kim Giang (Hà Nội) được 180 triệu đồng. Số tiền này, Nam dùng để trả nợ, mua điện thoại iPhone 17 Promax cho bạn gái, tiêu xài cá nhân và giữ lại một phần trong tài khoản. 2 cây vàng còn lại, Nam cất giấu trong phòng ngủ của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành lệnh khám xét chỗ ở của Nam, thu giữ 2 lượng vàng SJC.

Bạn gái của Nam đã giao nộp cho cơ quan điều tra chiếc điện thoại iPhone 17 Pro Max do đối tượng bán vàng trộm cắp mua tặng. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Thân Văn Nam về hành vi trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

