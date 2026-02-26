Đà Nẵng: Bắt giữ nghi phạm bẻ song cửa sắt, trộm 15 chỉ vàng để chơi cá cược

Ngày 26.2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hữu Trí (24 tuổi, trú thôn Trung Thượng, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Hữu Trí để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 22.2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà D.T.N (57 tuổi, trú xã Quế Sơn) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm nhiều tài sản có giá trị.

Theo trình báo, khoảng 9 giờ 30 ngày 22.2, ông D.T (62 tuổi, trú cùng thôn) phát hiện một nam thanh niên đang lục lọi trong phòng ngủ nhà bà N. nên tri hô và truy đuổi. Nghi phạm chạy ra khu vực rẫy keo phía sau nhà, điều khiển xe máy tẩu thoát.

Kiểm tra tài sản, bà N. phát hiện bị mất 1 dây chuyền vàng 5 chỉ, 1 lắc vàng 3 chỉ, 3 nhẫn vàng trơn (mỗi nhẫn 2 chỉ) và 1 nhẫn vàng 1 chỉ đính đá màu hồng, tổng cộng 15 chỉ vàng 9999, trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các nghi phạm có dấu hiệu nghi vấn trên địa bàn.

Chỉ sau 6 giờ truy xét, trong ngày 22.2, lực lượng công an xác định Trần Hữu Trí là nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Trí khai do cần tiền tiêu xài và chơi cá cược trực tuyến nên đã nhiều lần đột nhập nhà bà N. bằng cách dùng dây thép móc then cửa hoặc tháo cửa sổ, bẻ song sắt gỉ để vào bên trong.

Số vàng trộm được, Trí mang bán tại các tiệm vàng trên địa bàn, sau đó nộp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân để chơi game và tiêu xài hết.

Ngoài vụ việc trên, Trí còn khai nhận trước đó đã trộm cắp của ông T.T (62 tuổi, trú xã Quế Sơn) gồm tiền mặt và trang sức vàng, với tổng tài sản khoảng 50 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 1 cặp nhẫn kim loại màu vàng và 1 xe máy Honda Winner X BS 92G1 - 383.16.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý.

