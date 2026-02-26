Phát hiện người nước ngoài điều khiển drone trái phép ven biển Đà Nẵng

Chiều 26.2, Ban Chỉ huy quân sự phường An Hải (thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng) cho biết, vừa phát hiện và lập biên bản xử lý một trường hợp người nước ngoài điều khiển thiết bị bay không người lái trái phép tại khu vực ven biển.

Ban Chỉ huy quân sự phường An Hải làm việc với du khách người nước ngoài điều khiển thiết bị bay không người lái ven biển Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Cụ thể, khoảng 13 giờ cùng ngày (26.2), trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực miếu Ông, giao lộ Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp (phường An Hải), lực lượng tuần tra kiểm soát UAV/drone/flycam phường An Hải phát hiện một người đàn ông nước ngoài đang điều khiển thiết bị bay không người lái khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

Qua làm việc, người này khai tên O.P (35 tuổi, quốc tịch Đức), đang lưu trú, du lịch tại Đà Nẵng.

Ban Chỉ huy quân sự phường An Hải đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật gồm 1 UAV, đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 24.2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cũng phát hiện và xử lý T.N.T (36 tuổi, trú tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm tại bãi biển đường Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Khánh).

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân và du khách khi sử dụng UAV/drone/flycam cần tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật, thực hiện đăng ký, xin phép theo đúng trình tự, thủ tục; không điều khiển thiết bị bay vào khu vực cấm, khu vực hạn chế bay nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.



Vào ngày 17 và 22.2 (mùng 1 và mùng 6 Tết Bính Ngọ), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng liên tiếp ghi nhận 3 báo cáo của tổ lái về việc xuất hiện drone trong khu vực cấm bay và hành lang cất, hạ cánh. Cụ thể, sáng 17.2 (mùng 1 tết), một tổ bay phát hiện drone tại phía nam sân bay, cách đầu hạ cánh khoảng 26 - 30 km. Đến chiều cùng ngày (17.2), tổ lái một chuyến bay khác tiếp tục phát hiện vật thể lạ ở bên trái đường hạ cánh, cách khoảng 6 - 7 km, ở độ cao 300 - 400 m. Ngày 22.2 (mùng 6 tết), thêm một trường hợp được ghi nhận tại phía bắc sân bay, trên đường cất cánh. Các tình huống drone xuất hiện ở khu vực cấm bay của sân bay Đà Nẵng đã buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay. Ngay sau khi xảy ra các vụ việc, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng và các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm.



