Đà Nẵng huy động quân đội, công an xử lý drone bay trái phép ở vùng cấm

Ngày 26.2, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành công văn yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tình trạng máy bay không người lái (UAV/drone/flycam) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhằm bảo đảm an toàn hàng không.

Lực lượng vũ trang được huy động để ngăn chặn, xử lý thiết bị bay không người lái xâm phạm an toàn bay ở sân bay Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Cụ thể, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn Phòng không 375 và Sư đoàn Không quân 372 phối hợp cử lực lượng chuyên ngành cùng phương tiện kỹ thuật để áp chế, truy vết và xử lý ngay khi phát hiện UAV bay trái phép trên địa bàn.

Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng được giao chỉ đạo công an các phường, xã liên quan điều tra, làm rõ các vụ việc UAV hoạt động trái phép, đặc biệt tại khu vực kéo dài theo các trục đường cất, hạ cánh 35L/17R và 35R/17L.

Việc xử lý nhằm ngăn chặn tái diễn hành vi điều khiển UAV/drone/flycam trái phép, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay.

Người dân, du khách được khuyến cáo không bay UAV/drone/flycam tại các khu vực cấm bay ở thành phố Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các phường, xã tăng cường tuần tra, chủ động phát hiện và kịp thời thông báo các hoạt động bay trái phép trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của sân bay Đà Nẵng theo Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, UBND các phường lân cận khu vực sân bay và khu vực trục cất, hạ cánh kéo dài có trách nhiệm phổ biến quy định pháp luật về phòng không nhân dân đến từng tổ dân phố, hộ dân, nhất là tại khu vực giáp ranh sân bay.

Sơ đồ khu vực cấm bay, hạn chế bay với tàu bay không người lái, phương tiện siêu nhẹ tại khu vực thành phố Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Chính quyền thành phố Đà Nẵng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm cũng như các quy định nghiêm cấm liên quan đến an toàn bay. UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, nghiêm cấm mọi hành vi tổ chức, điều khiển UAV tự phát trong khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay tại sân bay Đà Nẵng; các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.



Vào ngày 17 và 22.2 (mùng 1 và mùng 6 Tết Bính Ngọ), Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng liên tiếp ghi nhận 3 báo cáo của tổ lái về việc xuất hiện drone trong khu vực cấm bay và hành lang cất, hạ cánh. Cụ thể, sáng 17.2 (mùng 1 tết), một tổ bay phát hiện drone tại phía nam sân bay, cách đầu hạ cánh khoảng 26 - 30 km. Đến chiều cùng ngày (17.2), tổ lái một chuyến bay khác tiếp tục phát hiện vật thể lạ ở bên trái đường hạ cánh, cách khoảng 6 - 7 km, ở độ cao 300 - 400 m. Ngày 22.2 (mùng 6 tết), thêm một trường hợp được ghi nhận tại phía bắc sân bay, trên đường cất cánh. Các tình huống drone xuất hiện ở khu vực cấm bay của sân bay Đà Nẵng đã buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay. Ngay sau khi xảy ra các vụ việc, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng và các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm. Đến khoảng 14 giờ ngày 24.2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng phát hiện ông T.N.T (36 tuổi, trú tổ 24, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm. Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ, cơ quan chức năng xác định ông T. đã nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Việc điều khiển thiết bị bay xâm nhập vùng cấm được đánh giá tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.



