Công an TP.HCM nỗ lực hỗ trợ công dân Việt Nam bị nước ngoài trục xuất

Trần Duy Khánh - Hoàng Huy
12/05/2026 20:57 GMT+7

Sau khi tiếp nhận các công dân bị trục xuất, Công an TP.HCM thực hiện nhiều giải pháp nhân văn, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 12.5, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước tại Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Công an TP.HCM tiếp nhận công dân Việt Nam bị trục xuất

Công an TP.HCM tiếp nhận công dân Việt Nam bị trục xuất

ẢNH: CACC

Theo Công an TP.HCM, đây là một trong nhiều đợt tiếp nhận công dân bị nước ngoài trục xuất trong bối cảnh tình trạng di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp ở nước ngoài tiếp tục diễn biến phức tạp.

Thống kê trong 5 tháng đầu năm 2026 cho thấy đã có hàng trăm trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất, trao trả về TP.HCM, chủ yếu từ Mỹ và Campuchia. Nhiều quốc gia hiện tăng cường kiểm soát nhập cư, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan cư trú, lao động trái phép và sử dụng giấy tờ không hợp pháp.

Theo cơ quan chức năng, không ít trường hợp do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc bị lôi kéo tham gia các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép nên bị bắt giữ, buộc trục xuất về nước.

Nhiều giải pháp hỗ trợ công dân Việt Nam bị trục xuất

Công an TP.HCM cho biết, công tác tiếp nhận công dân bị trục xuất không chỉ dừng ở việc hoàn tất thủ tục bàn giao mà còn triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

Cụ thể, lực lượng chức năng chủ động liên hệ thân nhân, hỗ trợ đăng ký cư trú, cấp giấy tờ tùy thân, hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính; đồng thời phối hợp hỗ trợ y tế và bố trí nơi ở tạm thời đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Riêng những trường hợp không có nơi cư trú rõ ràng, không đủ điều kiện tự giải quyết chỗ ở hoặc không có người bảo lãnh, tổ công tác sẽ phối hợp UBND phường, công an địa phương và Sở Y tế TP.HCM hỗ trợ đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, sinh hoạt tạm thời.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM đề nghị thân nhân của các công dân bị trục xuất nhưng chưa liên hệ được với người thân khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn thực hiện thủ tục bảo lãnh, hỗ trợ công dân ổn định cuộc sống.

Công an TP.HCM hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống

Công an TP.HCM hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống

ẢNH: CACC

Công an thực hiện các thủ tục hỗ trợ công dân

Công an thực hiện các thủ tục hỗ trợ công dân

ẢNH: CACC

Công an TP.HCM cũng khuyến cáo người dân trước khi ra nước ngoài học tập, lao động, du lịch hoặc định cư cần tìm hiểu kỹ quy định pháp luật của quốc gia sở tại; tuyệt đối không tham gia các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp, lao động “chui”, sử dụng giấy tờ giả hoặc tiếp tay cho các đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi

Chưa đầy 6 giờ tiếp nhận tin báo, Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm dùng vật giống súng cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi Circle K ở phường Bình Thới.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
