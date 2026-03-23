Ngày 23.3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp nhận 34 công dân Việt Nam do phía Mỹ trục xuất về nước. Nguyên nhân bị Mỹ áp dụng biện pháp trục xuất và bàn giao cho phía Việt Nam là do vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc không đủ điều kiện thường trú theo quy định.

Công an TP.HCM tiếp nhận 34 công dân bị Mỹ trục xuất ẢNH: CTV

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, 34 công dân Việt Nam trước khi xuất cảnh đều có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM.

Tại buổi tiếp nhận, các thủ tục được diễn ra đúng quy định pháp luật, đảm bảo yếu tố đối ngoại và quyền lợi hợp pháp của công dân trên tinh thần nhân đạo.

Sau khi hoàn tất xác minh nhân thân, tổ công tác đã hỗ trợ ban đầu và bàn giao các trường hợp này về địa phương, gia đình để sớm ổn định cuộc sống.

Công an TP.HCM làm việc với công dân Việt Nam ẢNH: CTV

Trong 3 tháng đầu năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã thông báo có đến 138 trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất về TP.HCM.

Công an TP.HCM cho biết tình trạng công dân bị nước ngoài trục xuất, trao trả đang có diễn biến phức tạp và gia tăng ẢNH: CTV

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM nhận định, thời gian qua tình trạng công dân bị nước ngoài trục xuất, trao trả đang có diễn biến phức tạp và gia tăng đáng kể. Dẫn chứng số liệu từ đầu năm 2026 đến nay, trong số 138 trường hợp bị trục xuất về thành phố, phần lớn đến từ các quốc gia: Mỹ: 77 trường hợp, Campuchia: 58 trường hợp, Canada: 4 trường hợp.

Trước tình hình này, Công an TP.HCM đưa ra khuyến cáo, công dân khi ra nước ngoài lao động, học tập và cư trú cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nước sở tại.

Đặc biệt, tuyệt đối không cư trú hoặc lao động trái phép để tránh các hậu quả pháp lý nghiêm trọng như bị bắt giữ, xử phạt hoặc trục xuất về nước, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và tương lai của bản thân.