Người nước ngoài tại Việt Nam không khai báo tạm trú có thể bị trục xuất

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) - Công an TP.HCM cho biết, người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm công an nơi có cơ sở lưu trú.

Người nước ngoài phải tự khai báo nếu sở hữu nhà hoặc thuê nhà dài hạn mà chủ nhà không thể hỗ trợ. Ngoài ra có thể khai báo tạm trú online.

Cơ sở lưu trú có thể là nơi tạm trú của người nước ngoài gồm: khách sạn, khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập, cơ sở khám chữa bệnh, nhà riêng...



Nhiều người nước ngoài lợi dụng phạm tội ở VN PA08 CUNG CẤP

Nhiều cơ sở lưu trú không ý thức tốt về khai báo tạm trú

Lãnh đạo PA08 Công an TP.HCM cho biết, bắt đầu từ ngày 1.8 đến ngày 1.9, PA08 tập trung kiểm tra xử lý các cơ sở lưu trú, người quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm khai báo tạm trú cho khách là người nước ngoài thuê.

Đồng thời, Công an TP.HCM sẽ kiên quyết xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức được giao quản lý địa bàn nếu buông lỏng quản lý, tiêu cực.

Theo PA08, hiện nay trên địa bàn TP.HCM có khoảng 80.000 cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà cho thuê, ký túc xá, khu lưu trú trong bệnh viện, khu công nghiệp, nhà riêng…) và khoảng 100.000 người nước ngoài đang cư trú.

TP.HCM là địa phương có số lượng người nước ngoài cư trú đông nhất cả nước. Điều này đã tạo áp lực rất lớn đối với công tác quản lý cư trú người nước ngoài của lực lượng Công an TP.HCM.

Tình trạng không chấp hành quy định về khai báo tạm trú vẫn diễn ra nhiều PA08 CUNG CẤP

"Mặc dù các cơ quan chức năng đã nỗ lực bằng nhiều cách từ tuyên truyền đến kiểm tra xử lý. Tuy nhiên tình trạng không chấp hành quy định về khai báo tạm trú vẫn diễn ra nhiều, phức tạp, tạo điều kiện cho các đối tượng phạm tội hoạt động", đại diện lãnh đạo PA08 nói.

PC03 cho biết, do TP.HCM là địa bàn có đông người nước ngoài và đa dạng các loại hình cơ sở lưu trú, trong khi nhiều chủ cơ sở lưu trú không ý thức tốt về trách nhiệm khai báo tạm trú cho người nước ngoài, gây khó khăn cho công tác quản lý.

Công an TP.HCM đã triển khai việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua internet từ 2007, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài và cơ sở lưu trú khai báo qua môi trường mạng internet mà không cần phải đến trực tiếp công an phường, xã.

Theo đó, người khai báo chỉ cần sử dụng các thiết bị điện tử thông minh có kết nối Internet để khai báo.

Chủ cơ sở lưu trú làm theo hướng dẫn để khai báo tạm trú cho người nước ngoài PA08 CUNG CẤP

Vi phạm khai báo tạm trú sẽ phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng

Chủ cơ sở lưu trú chỉ cần truy cập Trang khai báo tạm trú https://hochiminh.xuatnhapcanh.gov.vn tạo tài khoản và tiến hành khai báo 24/7.

Bấm đăng ký tài khoản để tiến hành tạo tài khoản khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Sau đó hoàn tất đăng ký. PA08 sau khi tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài sẽ giải quyết trong 7 ngày.

Ngoài ra, chủ cơ sở lưu trú có thể đăng ký tạm trú cho người nước ngoài trực tiếp tại công an cấp xã nơi có cơ sở lưu trú bằng phiếu được hướng dẫn tại Điều 7, 8 Thông tư 53 năm 2016 của Bộ Công an.

Thông tin để đăng ký khai báo tạm trú mà cơ sở lưu trú chuẩn bị gồm: tên, loại hình, địa chỉ, số điện thoại, email của cơ sở lưu trú; họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số CCCD hoặc hộ chiếu của người đăng ký. Thông tin của người nước ngoài: họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu và thời gian dự kiến tạm trú của người nước ngoài.

Theo PA08, nếu chủ cơ sở lưu trú không khai báo tạm trú cho người nước ngoài tạm trú với cơ quan công an thì cá nhân, tổ chức vi phạm quy định có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Ngoài ra người nước ngoài có thể bị trục xuất.