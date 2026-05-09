Tạm giữ tài xế gây tai nạn nghiêm trọng trên đèo Tô Na

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng là do tài xế Trần Văn Hậu (53 tuổi, ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) không làm chủ tốc độ khi điều khiển ô tô vào khúc cua trên đèo Tô Na.

Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ nên cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự tài xế để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.



Như Thanh Niên thông tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 6 giờ sáng 8.5, xe khách mang biển kiểm soát 77F - 000.XX chở 5 hành khách cùng tài xế và phụ xe khi lưu thông đến Km 110+550m, trên đèo Tô Na, quốc lộ 25 thuộc địa phận buôn Phùm, xã Uar thì lao xuống lề đường và bị lật nghiêng.

Vụ tai nạn khiến bà V.T.H (75 tuổi, ở xã Phú Túc) tử vong tại chỗ. Hai hành khách khác là L.K.H (37 tuổi) và N.V.H (46 tuổi, cùng ở xã Phú Túc) tử vong sau đó do chấn thương quá nặng.

Những hành khách còn lại bị thương cũng được Trung tâm y tế Krông Pa chuyển lên tuyến trên tiếp tục điều trị. Xe khách hư hỏng nặng.

Xe khách mất lái lao xuống lề đường trên đèo Tô Na lật nghiêng khiến 3 người tử vong ẢNH: CTV

Qua kiểm tra, tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Ô tô khách do Hậu điều khiển có kiểm định đến ngày 9.6.2027.

Liên quan đến xử lý vụ việc, thượng tá Ksor H'Bơ Khắp, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với lãnh đạo và phụ trách các đội CSGT nhằm yêu cầu khẩn trương xác định nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này. Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp yêu cầu lực lượng CSGT kiểm tra, rà soát và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tuần tra, xử lý các phương tiện vi phạm.

Thượng tá Ksor H'Bơ Khắp, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã làm việc với lực lượng CSGT và có những chỉ đạo trực tiếp liên quan đến vụ tai nạn ẢNH: CTV

Lực lượng CSGT cần khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan rà soát những bất cập về hạ tầng giao thông trên các tuyến đường để kịp thời khắc phục, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu tăng cường lực lượng, phương tiện nghiệp vụ để tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là ô tô vận tải hành khách.

Lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền hành khách thắt dây an toàn khi ngồi trên xe; chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp địa phương thăm hỏi, động viên các nạn nhân và người bị thương trong vụ tai nạn trên đèo Tô Na.