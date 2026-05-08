Xe khách lao xuống đèo Tô Na tại Gia Lai: Thêm 2 nạn nhân tử vong

Chiều 8.5, Trung tâm y tế Krông Pa (xã Phú Túc, Gia Lai) cho biết đơn vị đã tiếp nhận cấp cứu 5 nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống đèo Tô Na, quốc lộ 25. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, có thêm 2 nạn nhân tử vong là anh L.K.H (37 tuổi) và ông N.V.H (46 tuổi, cùng ở xã Phú Túc).

Các nạn nhân còn lại gồm ông K.H (75 tuổi), anh K.B (35 tuổi), bà N.T.H (53 tuổi, cùng ở xã Ia Rsai, Gia Lai) bị đa chấn thương, gãy xương sườn và đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Vụ xe khách lao xuống đèo Tô Na, quốc lộ 25 làm 3 người tử vong ẢNH: CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 6 giờ ngày 8.5, xe khách 16 chỗ biển số 77F-000.05 do tài xế Trần Văn H. (54 tuổi, ở tổ dân phố 1, xã Phú Túc) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng xã Phú Túc đi phường Pleiku.

Khi đến Km110+550, đoạn qua buôn Phùm (xã Uar), xe khách lao xuống đèo Tô Na. Vụ tai nạn khiến bà V.T.H (75 tuổi, ở xã Phú Túc) tử vong tại chỗ và 5 người bị thương.

Qua xác minh ban đầu, giấy phép lái xe hạng D của tài xế Trần Văn H. còn hiệu lực đến ngày 14.7.2030. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế không có nồng độ cồn. Xe khách 77F-000.05 được kiểm định đến ngày 9.6.2027.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế điều khiển phương tiện qua đoạn đường cong nhưng không làm chủ tốc độ. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người, gồm tài xế, phụ xe và 5 hành khách.