Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xe khách lao xuống lề quốc lộ 25, 1 người tử vong

Trần Hiếu
Trần Hiếu
08/05/2026 11:23 GMT+7

Xe khách lao xuống lề quốc lộ 25 ở Gia Lai vào sáng 8.5 khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Khoảng 6 giờ ngày 8.5, xe khách 16 chỗ lưu thông trên quốc lộ 25, đoạn qua xã Uar (Gia Lai), bất ngờ lao xuống lề đường, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách biển số 77F-000.05 của nhà xe H.P do tài xế Trần Văn H. (54 tuổi, ở tổ dân phố 1, xã Phú Túc, Gia Lai) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng xã Phú Túc đi phường Pleiku.

Khi đến Km110+550 quốc lộ 25, đoạn qua buôn Phùm (xã Uar), xe khách bất ngờ lao xuống lề đường bên phải.

Xe khách lao xuống lề quốc lộ 25, 1 người tử vong- Ảnh 1.

Xe khách biển số 77F-000.05 mất lái lao xuống lề quốc lộ 25

ẢNH: CTV

Vụ tai nạn khiến bà V.T.H (75 tuổi, ở xã Phú Túc) tử vong tại chỗ. Hai hành khách khác gồm ông Lê Kim H. (37 tuổi) và ông Nguyễn Việt H. (46 tuổi), cùng ở xã Phú Túc, bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ xe khách lao xuống lề quốc lộ 25 xảy ra, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Phú Túc. Phương tiện bị hư hỏng nhiều phần sau tai nạn.

Xe khách lao xuống lề quốc lộ 25, 1 người tử vong- Ảnh 2.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương

ẢNH: CTV

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người gồm tài xế, phụ xe và 5 hành khách.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế điều khiển xe khách qua đoạn đường cong nhưng không làm chủ tốc độ, khiến phương tiện mất lái và lao xuống lề quốc lộ 25.

Qua kiểm tra ban đầu, tài xế Trần Văn H. có giấy phép lái xe hạng D, còn giá trị sử dụng đến ngày 14.7.2030. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế không có nồng độ cồn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục test ma túy đối với tài xế. Xe khách 77F-000.05 còn thời hạn kiểm định đến ngày 9.6.2027.

Tin liên quan

Giải cứu tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn trên cao tốc

Giải cứu tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn trên cao tốc

Một vụ tai nạn hy hữu trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến tài xế xe bị mắc kẹt trong cabin, rất may không bị thiệt hại về người. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giải cứu tài xế.

Khám phá thêm chủ đề

tai nạn giao thông Xe khách Gia Lai Xe khách lao xuống lề quốc lộ 25 quốc lộ 25 tai nạn trên quốc lộ 25
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận