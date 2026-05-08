Xe khách lao xuống lề quốc lộ 25, 1 người tử vong

Khoảng 6 giờ ngày 8.5, xe khách 16 chỗ lưu thông trên quốc lộ 25, đoạn qua xã Uar (Gia Lai), bất ngờ lao xuống lề đường, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách biển số 77F-000.05 của nhà xe H.P do tài xế Trần Văn H. (54 tuổi, ở tổ dân phố 1, xã Phú Túc, Gia Lai) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng xã Phú Túc đi phường Pleiku.

Khi đến Km110+550 quốc lộ 25, đoạn qua buôn Phùm (xã Uar), xe khách bất ngờ lao xuống lề đường bên phải.

Xe khách biển số 77F-000.05 mất lái lao xuống lề quốc lộ 25 ẢNH: CTV

Vụ tai nạn khiến bà V.T.H (75 tuổi, ở xã Phú Túc) tử vong tại chỗ. Hai hành khách khác gồm ông Lê Kim H. (37 tuổi) và ông Nguyễn Việt H. (46 tuổi), cùng ở xã Phú Túc, bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ xe khách lao xuống lề quốc lộ 25 xảy ra, người dân địa phương cùng lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Phú Túc. Phương tiện bị hư hỏng nhiều phần sau tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương ẢNH: CTV

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người gồm tài xế, phụ xe và 5 hành khách.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế điều khiển xe khách qua đoạn đường cong nhưng không làm chủ tốc độ, khiến phương tiện mất lái và lao xuống lề quốc lộ 25.

Qua kiểm tra ban đầu, tài xế Trần Văn H. có giấy phép lái xe hạng D, còn giá trị sử dụng đến ngày 14.7.2030. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế không có nồng độ cồn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục test ma túy đối với tài xế. Xe khách 77F-000.05 còn thời hạn kiểm định đến ngày 9.6.2027.