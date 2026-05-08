Tiếp xúc cử tri Gia Lai: Đề nghị xử lý sổ đỏ chồng lấn

Sáng 8.5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Ly sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Nhiều vấn đề dân sinh như đất đai, nước sạch nông thôn, đầu ra cây trồng, bảo hiểm y tế… được cử tri thẳng thắn phản ánh, kiến nghị.

Tham dự hội nghị có ông Châu Ngọc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; bà Siu Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị tỉnh Gia Lai.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại xã Ia Ly ẢNH: TRẦN HIẾU

Dự buổi tiếp xúc cử tri có ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cùng lãnh đạo nhiều sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã thông tin những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo hoạt động của đoàn trong việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri Gia Lai đến nghị trường Quốc hội.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Hầu hết ý kiến của cử tri xã Ia Ly tập trung vào các vấn đề thiết thực như phát triển cây trồng gắn với đầu ra ổn định, nước sạch nông thôn, an toàn thực phẩm, thủ tục bảo hiểm y tế và những tồn đọng liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên quan đến phát triển nông nghiệp, ông Đoàn Ngọc Có, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, cho biết các chương trình hỗ trợ sản xuất hiện nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí được phân bổ về địa phương theo nhu cầu thực tế.

Theo ông Có, nếu người dân có nhu cầu phát triển các loại cây trồng như sầu riêng thì địa phương cần quan tâm hỗ trợ phù hợp. Hiện Gia Lai có khoảng 9.000 ha sầu riêng và đang xây dựng kế hoạch nâng lên 10.000 ha trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phối hợp với nhà tài trợ tặng 50 xe đạp cho học sinh xã Ia Ly ẢNH: TRẦN HIẾU

Tuy nhiên, ông Có cũng lưu ý thị trường tiêu thụ sầu riêng hiện chủ yếu phụ thuộc vào Trung Quốc nên còn khá hẹp. Vì vậy, việc mở rộng diện tích cần gắn với liên kết sản xuất, đầu ra và tuân thủ khuyến cáo của ngành nông nghiệp để tránh phát triển tràn lan.

Đối với vấn đề đất đai mà nhiều cử tri phản ánh, ông Đoàn Ngọc Có cho biết sở đã chỉ đạo rà soát, giải quyết sớm các trường hợp cấp sổ đỏ chồng lấn; đồng thời xem xét cấp lại giấy chứng nhận nếu đúng quy định pháp luật. "Chúng tôi sẽ cử cán bộ của sở xuống làm rõ một số vấn đề trong lĩnh vực này", ông Có nói.

Về nước sạch nông thôn, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin địa phương đã có nhà máy nước được đầu tư khoảng 11 tỉ đồng. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả, cần có thêm người dân đăng ký sử dụng nguồn nước sạch sinh hoạt.

Riêng vấn đề xử lý rác thải, xã Ia Ly hiện đã có một bãi xử lý tạm thời. Ngoài ra, nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế, chế độ chính sách cũng được lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp giải đáp tại buổi tiếp xúc cử tri.

"Mọi việc phải hướng đến quyền lợi người dân"

Phát biểu tại hội nghị, ông Châu Ngọc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh điều quan trọng nhất là bảo đảm sự hài lòng của cử tri.

Ông Tuấn cho biết việc chọn xã Ia Ly là điểm tiếp xúc cuối cùng sau kỳ họp có nhiều ý nghĩa bởi đây là địa phương gắn với công trình thủy điện Ia Ly, từng là nhà máy thủy điện lớn thứ hai cả nước sau thủy điện Hòa Bình.

Theo ông Tuấn, nhiều người dân từng vào khu vực này xây dựng thủy điện, đi kinh tế mới và đến nay vẫn còn không ít hoàn cảnh khó khăn khiến đoàn công tác xúc động khi lắng nghe chia sẻ.

"Chúng tôi cảm nhận, đường hướng phát triển cho Ia Ly là nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, ổn định kinh tế, an ninh quốc phòng", ông Tuấn nhấn mạnh.

Anh Bùi Quang Huy (ngoài cùng bên phải) trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho xã Ia Ly ẢNH: TRẦN HIẾU

Liên quan đến các kiến nghị về đất đai, ông Châu Ngọc Tuấn cho rằng tình trạng chậm cấp sổ đỏ vẫn còn xảy ra ở một số nơi, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Ông đề nghị các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ theo hướng cụ thể, đi vào từng trường hợp để giải quyết dứt điểm.

"Tinh thần chung, chúng tôi sẽ tiếp nhận, kiến nghị các cấp. Mọi việc phải hướng đến quyền lợi sát sườn của người dân, an dân, ổn định sản xuất, thay đổi nếp nghĩ cách làm, năm sau phải tốt hơn năm trước", ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông Tuấn cũng kỳ vọng địa phương sẽ tiếp tục thu hút nguồn lực, doanh nghiệp đầu tư để xã Ia Ly ngày càng phát triển, hạn chế những tồn tại khiến cử tri phải tiếp tục kiến nghị trong các lần tiếp xúc sau.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí trao tặng 50 xe đạp cho học sinh trên địa bàn xã Ia Ly. Trung ương Đoàn cũng trao tặng địa phương một công trình "Thắp sáng đường quê".