Thời sự

Tiếp xúc cử tri tại Ia Băng: Gỡ vướng về đất đai cho bà con Gia Lai

Trần Hiếu
07/05/2026 14:45 GMT+7

Sáng 7.5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội: ông Châu Ngọc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; bà Siu Hương, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai;

Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Lê Hoàng Anh, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Đinh Ngọc Quý, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Phạm Ngọc Lâm, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội và ông Trường Trung Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Hội (tỉnh Gia Lai).

Cùng tham dự có ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

ẢNH: TRẦN HIẾU

Thay mặt đoàn công tác, bà Siu Hương đã thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI cũng như sự làm việc hiệu quả của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai gửi gắm đến diễn đàn Quốc hội những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri Gia Lai.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, có nhiều ý kiến liên quan đến các công trình dân sinh bị xuống cấp, cần sửa chữa để giúp bà con thuận tiện trong đi lại, vận chuyển nông sản, chế độ chính sách... Những vấn đề này đã được các đại biểu là lãnh đạo các sở ngành giải đáp cụ thể.

Ông Nguyễn Trường Sinh, Chủ tịch UBND xã Ia Băng trả lời cử tri: "Một số công trình là nhà nước và nhân dân cùng làm, tuy nhiên việc huy động vốn đối ứng từ người dân còn nhiều khó khăn. Các công trình khác thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, vốn phân bổ hằng năm... Chúng tôi dựa trên tình hình thực tế, sự cấp bách, cần thiết để có thứ tự ưu tiên rồi làm dần. Tuy nhiên với địa bàn đến 14 thôn, làng, địa hình rộng nên những khó khăn ban đầu là không thể tránh khỏi. Chúng tôi mong bà con kịp thời phản ánh những vấn đề xuất phát từ thực tiễn để kịp thời nắm bắt. Việc gì chúng tôi xử lý được sẽ triển khai ngay, việc nào ngoài tầm quyền hạn sẽ báo cáo lên cấp trên xin ý kiến xử lý".

Cử tri Phạm Thị Phượng (ở thôn Adơk Kông, xã Ia Băng) nêu ý kiến về những khó khăn của bà con liên quan đến vấn đề đất đai

ẢNH: TRẦN HIẾU

Cử tri Phạm Thị Phượng (ở thôn Adơk Kông, xã Ia Băng) nêu ý kiến: "Tại các thôn, làng hiện có nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bị ghi sai tên, đất cấp chồng lấn làm ảnh hưởng đến bà con trong việc chuyển nhượng, đặc biệt là vay vốn ngân hàng không được khi thế chấp bằng sổ đỏ. Vấn đề này ảnh hưởng không nhỏ đến bà con trong phát triển kinh tế hộ gia đình".

Để kịp thời gỡ vướng cho bà con, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo ngay: "Chính quyền xã Ia Băng cùng các bộ phận liên quan cần tháo gỡ khẩn trương cho bà con việc này. Sổ đỏ ghi tên bà con sai hay diện tích đất cấp chồng lấn thì cần xác minh, nếu đúng vậy thì làm lại nhanh thủ tục cho bà con, hỗ trợ người dân có sổ đỏ để còn thuận lợi khi giao dịch vay vốn... Việc này cần linh động, không để ảnh hưởng đến dân, đến sự phát triển của địa phương".

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, đã trao 50 xe đạp cho học sinh trên địa bàn xã Ia Băng. T.Ư Đoàn cũng trao tặng xã Ia Băng công trình "Thắp sáng đường quê".

Tại buổi tiếp xúc cử tri, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trao tặng công trình "Thắp sáng đường quê" cho xã Ia Băng

ẢNH: TRẦN HIẾU

Tặng xe đạp cho học sinh của xã Ia Băng

ẢNH: TRẦN HIẾU


tiếp xúc cử tri anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Gia Lai Đại biểu quốc hội Cử tri
