Bầu cử Quốc hội: Cử tri Gia Lai kiến nghị xử lý nhiều vấn đề nóng

Sáng 2.3, tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) trong khuôn khổ chương trình bầu cử Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại các phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam.

Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam trước thềm bầu cử Quốc hội

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đơn vị bầu cử số 1 có 5 ứng cử viên gồm: ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; bà Huỳnh Thị Hoa Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội Phụ nữ doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Phát Quy Nhơn; bà Lý Tiết Hạnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai; ông Trịnh Bảo Luân, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Thạnh; ông Vũ Hồng Quân, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Hồng Diên trình bày chương trình hành động tại hội nghị ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử các ứng cử viên. Sau đó, từng người trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu trúng cử sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe, tổng hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phản ánh trung thực đến Quốc hội và các cơ quan chức năng; đồng thời kiến nghị cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Cử tri phường Quy Nhơn kiến nghị xử lý trụ sở và công trình dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tăng cường phòng, chống tội phạm công nghệ cao ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sản, cử tri phường Quy Nhơn, bày tỏ sự quan tâm, đồng tình với chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời kiến nghị chú trọng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, tạo việc làm, xử lý trụ sở và công trình dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, tăng cường phòng, chống tội phạm công nghệ cao và duy trì tiếp xúc cử tri thường xuyên, thực chất.

Thay mặt các ứng cử viên, ông Nguyễn Hồng Diên cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri tại trong chương trình bầu cử Quốc hội. Ông Diên cũng giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền và khẳng định nếu được tín nhiệm, sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương và đất nước.