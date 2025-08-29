'Lá chắn số' vững chắc trước tội phạm công nghệ cao

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết chúng ta đang sống trong thời đại mà không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống xã hội, đã mang lại nhiều cơ hội phát triển vượt bậc nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức về an ninh phi truyền thống vô cùng phức tạp, nơi tội phạm công nghệ cao hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết tội phạm công nghệ cao đang hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Lứa tuổi học sinh, sinh viên với sự năng động, sáng tạo và khát khao kết nối cũng chính là nhóm đối tượng mà tội phạm mạng tập trung tấn công. Những cạm bẫy về lừa đảo tài chính, ăn cắp thông tin cá nhân, hay các hành vi tiêu cực khác... đang hằng ngày, hằng giờ đe dọa đến sự an toàn của học sinh, sinh viên", Phó giám đốc Công an TP.HCM nhìn nhận.

Trước thực trạng đó, đại tá Trần Hồng Minh cho rằng việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng vệ số cho thế hệ trẻ không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Và chuỗi chương trình "Tour 360 - Học đường an toàn trong kỷ nguyên số" do Ban Thanh niên Công an TP.HCM và Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM phối hợp tổ chức thể hiện sự quyết tâm của Công an TP.HCM trong việc đồng hành cùng ngành giáo dục và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể để xây dựng "lá chắn số" vững chắc bảo vệ các em trước những rủi ro trên không gian mạng.

Nghi thức khởi động chuỗi chương trình "Tour 360 - Học đường an toàn trong kỷ nguyên số" ẢNH: NỮ VƯƠNG

Chương trình dự kiến thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12.2025 tại các trường THPT, ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố, với mục đích nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về các hình thức lừa đảo phổ biến, từ việc làm ảo, đa cấp trái phép, tín dụng đen đến những chiêu trò bắt cóc trực tuyến, lừa đảo công nghệ cao qua điện thoại và internet.

Chương trình đồng thời trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng phòng ngừa, nhận diện và xử lý tình huống, biết cách kiểm chứng thông tin và cảnh báo khi phát hiện hành vi lừa đảo, hướng đến việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, giảm thiểu rủi ro về tài chính và thông tin cá nhân; đồng thời thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, cơ quan chức năng, báo chí và đoàn thể để hình thành mạng lưới phòng chống lừa đảo bền vững.

Sinh viên và các khách mời tham gia buổi tọa đàm với chủ đề "Bắt cóc online - Sự thật đằng sau màn hình", nằm trong Lễ khởi động chuỗi chương trình "Tour 360 - Học đường an toàn trong kỷ nguyên số" ẢNH: NỮ VƯƠNG

Chương trình dự kiến triển khai chuỗi hoạt động với 30 chuyên đề thông qua các buổi tọa đàm, hội thảo và hoạt động tương tác sáng tạo. Với sinh viên, chương trình được tổ chức với hình thức kết hợp tọa đàm, triển lãm infographic, minigame, nhạc kịch tình huống và đối thoại trực tiếp với chuyên gia Công an TP.HCM, chuyên gia tâm lý và KOLs. Đối với học sinh THPT, hoạt động được tổ chức hình thức tuyên truyền tại lễ chào cờ đầu tuần với nội dung trao đổi, giao lưu hỏi đáp trực tiếp cùng chuyên gia. Đặc biệt, mỗi trường sẽ thành lập "Biệt đội 360", lực lượng nòng cốt trong việc duy trì kênh thông tin cảnh báo và lan tỏa kiến thức phòng chống lừa đảo trong cộng đồng học đường.

Anh Lê Nguyễn Nam, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP.HCM chia sẻ: "Với thực trạng lừa đảo qua mạng ngày càng gia tăng như hiện nay, chúng tôi đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động cảnh báo, hỗ trợ học sinh, sinh viên trong việc nhận diện và phòng ngừa các tình huống lừa đảo. Chương trình "Tour 360: Học đường an toàn trong kỷ nguyên số" không chỉ dừng lại ở tuyên truyền nhận diện, phòng chống lừa đảo, mà còn khuyến khích các em trở thành tuyên truyền viên tích cực, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, không để lừa đảo len lỏi vào đời sống học sinh, sinh viên".