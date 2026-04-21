Gỡ ngay vướng mắc thủ tục, đất đai... tại khu công nghiệp, khu công nghệ Đà Nẵng

Chiều 21.4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã chủ trì buổi làm việc với Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) cùng đại diện các sở, ban, ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Cần một cơ chế vận hành mới

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện DSEZA cho biết sau sáp nhập giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (cũ), DSEZA đã tiếp nhận thêm 13 khu công nghiệp, trong đó có 3 khu đang hoạt động và 10 khu nằm trong quy hoạch. Tổng diện tích đất khu công nghiệp (ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai) đạt 7.327,86 ha.

Hiện nay, DSEZA quản lý đồng thời Khu công nghệ cao Đà Nẵng (1.128,4 ha), Khu công nghiệp sinh thái - thông minh giai đoạn 1 (131 ha) và 7 vị trí khu thương mại tự do (FTZ) với tổng diện tích quy hoạch 1.881 ha. Tổng quy mô các khu chức năng thuộc phạm vi quản lý đã lên đến 10.563,46 ha.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, báo cáo tại buổi làm việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sự mở rộng diện tích và đầu mối không chỉ làm gia tăng khối lượng công việc mà còn làm thay đổi căn bản mô hình hoạt động, từ quản lý các khu riêng lẻ sang điều hành một hệ sinh thái liên kết đa trung tâm, đa lĩnh vực.

DSEZA đã triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, đối thoại doanh nghiệp và kết nối hợp tác. Tính đến ngày 31.3, các khu chức năng đã thu hút 662 dự án, gồm 181 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 2,599 tỉ USD và 481 dự án trong nước với tổng vốn hơn 51.648 tỉ đồng.

Quang cảnh buổi làm việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy vậy, DSEZA cũng đối mặt với nhiều thách thức như: cơ chế phân cấp chưa đồng bộ; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; áp lực quản lý quy mô lớn, đa lĩnh vực; hạn chế về hạ tầng kỹ thuật (năng lượng, nước, logistics) và FTZ là mô hình mới chưa có tiền lệ, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Đối với các khu công nghiệp mới, DSEZA kiến nghị thành phố sớm bố trí kinh phí lập bản đồ địa hình và quy hoạch phân khu, tạo cơ sở pháp lý thu hút đầu tư. Đồng thời, đề xuất áp dụng công nghệ BIM-GIS để xây dựng cơ sở dữ liệu mở, phục vụ nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, DSEZA xác định vai trò là đầu mối tổ chức thực thi các động lực tăng trưởng mới của thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại tự do, công nghệ cao, công nghiệp, logistics, dữ liệu và AI.

Không viện dẫn khó khăn để trì hoãn

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà DSEZA đã đạt được. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, vướng mắc để tập trung tháo gỡ, thúc đẩy.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả". Đối với các hồ sơ, nhiệm vụ được giao, trong thời hạn 7 ngày phải có ý kiến chính thức; đơn vị nào không phản hồi hoặc chậm trễ phải chịu trách nhiệm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, tại buổi làm việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Hùng nhấn mạnh nguyên tắc làm việc xuyên suốt là tăng cường phối hợp, trao đổi trực tiếp để xử lý dứt điểm vấn đề, chấm dứt tình trạng "vòng vo", xin ý kiến qua nhiều cấp nhưng không đi đến kết luận.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành khẩn trương cập nhật kịch bản tăng trưởng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền tối đa, không giữ việc.

Đối với các dự án trọng điểm, đặc biệt là các khu công nghiệp, khu công nghệ, các dự án đầu tư lớn, cần tập trung tháo gỡ ngay các vướng mắc về thủ tục, đất đai, vật liệu xây dựng; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, không viện dẫn khó khăn pháp lý để trì hoãn triển khai. Các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tiến độ cấp phép, triển khai dự án theo đúng yêu cầu.

Ông Hùng cũng yêu cầu tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, nghị quyết chỉ đạo của UBND thành phố, cũng như các kết luận thanh tra, kiểm toán.