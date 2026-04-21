'Hạ tầng cảnh quan mềm' là chìa khóa cho chuyển đổi xanh bền vững Đà Nẵng

Sáng 21.4, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi xanh hướng tới thành phố sinh thái và thông minh". Sự kiện thu hút đông đảo nhà quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp tham gia.

"Sống chung với nước", hạn chế bê tông hóa

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ những mô hình hiệu quả và đóng góp các luận cứ khoa học, đề xuất chính sách, sáng kiến phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Đây được xem là cơ hội quan trọng giúp Đà Nẵng tháo gỡ các điểm nghẽn trong tiến trình chuyển đổi xanh, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế là thành phố năng động, đáng sống và hấp dẫn của khu vực.

Các đại biểu tham quan, lắng nghe thuyết trình về hệ sinh thái xanh tại hội thảo ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dưới góc độ chuyên môn, TS-KTS Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Chi hội Kiến trúc sư cảnh quan Việt Nam, nhấn mạnh rằng đô thị sinh thái là mục tiêu tất yếu, trong đó hạ tầng cảnh quan đóng vai trò "lời giải" cho bài toán phát triển bền vững.

Theo ông Tuấn, cần ưu tiên phát triển "hạ tầng cảnh quan mềm", tái tạo hệ sinh thái tự nhiên và mở rộng các yếu tố cảnh quan để nâng cao hiệu quả vận hành đô thị, hướng tới giảm phát thải ròng.

Ông cũng chỉ ra 6 trụ cột chính của đô thị sinh thái gồm: năng lượng bền vững, quản lý chất thải, hạ tầng hiệu suất cao, công trình xanh, giao thông bền vững, đa dạng sinh học.

Từ kinh nghiệm quốc tế, nhiều mô hình đáng chú ý đã được chia sẻ. Tại Trung Quốc, cách tiếp cận "đô thị thẩm thấu" giúp khai thác tài nguyên thiên nhiên thông qua cải tạo địa hình, xây dựng hồ chứa, đảo nổi…, điển hình như tại đảo Hải Nam. Điểm cốt lõi là không bê tông hóa cứng các không gian mặt nước, tạo điều kiện cho hệ sinh thái phát triển.

Trong khi đó, Hà Lan nổi bật với giải pháp "sống chung với nước", tạo không gian cho sông và linh hoạt chuyển đổi không gian theo mùa để thích ứng ngập lụt. Nhật Bản cũng thành công khi tích hợp yếu tố sinh thái vào hạ tầng kỹ thuật mềm, thay thế dần các giải pháp cứng truyền thống.

Theo TS-KTS Phạm Anh Tuấn, điểm chung của các mô hình này là cần thời gian dài và sự kiên định qua nhiều thế hệ để hình thành hệ sinh thái đô thị bền vững. Đây cũng là bài học quan trọng cho Đà Nẵng trong việc chuyển đổi các không gian ô nhiễm thành những khu vực đa chức năng, vừa sinh thái, vừa có khả năng trữ và điều tiết nước.

Đánh giá thực trạng, ông cho rằng tình trạng ngập lụt tại Đà Nẵng xuất phát từ quy hoạch hạ tầng chưa đồng bộ và thiếu cách tiếp cận thích ứng với biến đổi khí hậu. Ông đề xuất phát triển hệ sinh thái dọc sông Hàn, tạo sự kết nối hài hòa từ núi - sông - biển; chú trọng sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, có khả năng thẩm thấu và giữ nước.

Đà Nẵng kiên định theo đuổi mô hình tăng trưởng xanh

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định thành phố kiên định theo đuổi mô hình tăng trưởng xanh, coi đây là nền tảng nâng cao chất lượng sống và năng lực cạnh tranh. Đà Nẵng không phát triển bằng mọi giá mà hướng đến sự cân bằng giữa kinh tế, môi trường và xã hội, trong đó chuyển đổi xanh giữ vai trò dẫn dắt.

Từ năm 2008, Đà Nẵng đã đặt nền móng cho chiến lược này thông qua Đề án "Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường". Nhờ đó, thành phố nhiều năm liền dẫn đầu các chỉ số về bảo vệ môi trường và đạt nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại hội thảo ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong bối cảnh mới, Đà Nẵng đã tích hợp mục tiêu chuyển đổi xanh vào quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, đồng thời điều chỉnh Đề án "Thành phố môi trường" cho giai đoạn 2026 - 2030 phù hợp với luật Bảo vệ môi trường 2020 và chiến lược quốc gia.

Theo lãnh đạo thành phố, chuyển đổi xanh mở ra nhiều cơ hội như thu hút đầu tư chất lượng cao, phát triển công nghệ cao, năng lượng sạch, giao thông xanh và du lịch bền vững. Đây sẽ là lợi thế cạnh tranh giúp Đà Nẵng phát triển nhanh nhưng vẫn đảm bảo tính bền vững.

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết địa phương xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm của quá trình chuyển đổi. Thành phố đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ sạch, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Các hoạt động như phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm năng lượng, sử dụng phương tiện xanh... đang dần trở thành thói quen trong đời sống.

Chuyển đổi xanh chỉ thành công khi trở thành hành động tự giác của toàn xã hội.