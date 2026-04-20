Thời sự

THACO đề xuất đầu tư trồng hàng nghìn ha sâm Ngọc Linh ở vùng cao Đà Nẵng

Mạnh Cường
20/04/2026 18:10 GMT+7

UBND thành phố Đà Nẵng làm việc với Tập đoàn THACO, mở ra định hướng phát triển quy mô lớn sâm Ngọc Linh và dược liệu theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn với chuỗi giá trị bền vững và thị trường quốc tế.

Chiều nay 20.4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn THACO, thảo luận các định hướng đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, THACO trình bày đề xuất chiến lược phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh theo hướng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Theo đó, tập đoàn dự kiến triển khai dự án "Sản xuất trồng trọt sâm Ngọc Linh tập trung theo phương pháp công nghiệp kết hợp trồng cây lâm nghiệp và dược liệu dưới tán rừng" tại các xã Trà Linh và Trà Tập (thành phố Đà Nẵng), với tổng diện tích lên đến 4.600 ha.

THACOđề xuất đầutư hàng nghìn hecta trồng sâm Ngọc Linh, hướng tới chuỗi giá trị toàn cầu - Ảnh 1.

Sâm Ngọc Linh được trồng ở độ cao gần 2.000 m so với mực nước biển ở xã Trà Linh

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong tổng quy mô này, có khoảng 1.275 ha sẽ dành riêng cho trồng sâm Ngọc Linh; 3.325 ha còn lại phát triển cây lâm nghiệp, dược liệu dưới tán rừng và xây dựng hạ tầng giao thông.

Dự án do THACO AGRI làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 – 2031.

Mục tiêu của dự án là phát triển bền vững vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh, gia tăng giá trị kinh tế, đồng thời hình thành chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo định hướng, THACO sẽ phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh tại khu vực có độ cao từ 1.000 - 1.500 m, tổ chức sản xuất theo hướng công nghiệp kết hợp trồng dược liệu, cây lâm nghiệp và chăn nuôi phù hợp. Mô hình sản xuất tích hợp tuần hoàn được kỳ vọng tạo nền tảng cho nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Đề xuất xây dựng thương hiệu sâm Ngọc Linh mang xuất xứ Đà Nẵng

Đáng chú ý, tập đoàn cũng đề xuất nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trồng sâm Ngọc Linh trong nhà màng. Quy trình này bao gồm sản xuất cây giống bằng giá thể dinh dưỡng đến kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch, giúp kiểm soát dịch bệnh, chủ động điều chỉnh môi trường sinh trưởng. Qua đó, nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành, từng bước đưa sâm Ngọc Linh trở nên phổ biến hơn trên thị trường.

THACO kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng xem xét quy hoạch các vùng sản xuất trồng sâm và dược liệu theo đề xuất; đồng thời hướng dẫn hoàn thiện thủ tục pháp lý để sớm triển khai dự án. Tập đoàn cũng đề xuất xây dựng thương hiệu sâm Ngọc Linh mang xuất xứ Đà Nẵng, gắn với chuỗi giá trị bền vững và thị trường quốc tế.

Tại buổi làm việc, ngoài lĩnh vực nông nghiệp, Tập đoàn THACO còn đề xuất một số dự án công nghiệp, dự án nhà ở xã hội và dự án đô thị đường sắt số 2, góp phần mở rộng hệ sinh thái đầu tư đa ngành tại địa phương.

THACOđề xuất đầutư hàng nghìn hecta trồng sâm Ngọc Linh, hướng tới chuỗi giá trị toàn cầu - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu kết luận tại buổi làm việc

ẢNH: C.X

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đề nghị Tập đoàn THACO khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu quy trình thực hiện; cập nhật kế hoạch và phương án lựa chọn đầu tư bảo đảm tiến độ.

Ông Hùng đề nghị các thủ tục được triển khai đồng bộ, rút ngắn thời gian, tăng cường phối hợp và xử lý song song các bước liên quan. Đồng thời, đề nghị THACO chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai, xây dựng định hướng phát triển và thương hiệu; trong quá trình thực hiện, cần kịp thời báo cáo để được xem xét, tháo gỡ khó khăn.

Sâm Ngọc Linh giả tràn lan, Đà Nẵng triển khai kiểm định ADN 'soi' chất lượng

Trước thực trạng sâm Ngọc Linh giả, không rõ nguồn gốc 'lộng hành', thành phố Đà Nẵng đầu tư hệ thống kiểm định ADN và phân tích hoạt chất saponin, xem đây là 'lá chắn công nghệ' giúp bảo vệ thương hiệu quốc bảo Việt Nam.

