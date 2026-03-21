Tặng 3.000 cây sâm Ngọc Linh cho thanh niên miền núi

Ngày 21.3, các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri và Đăk Sao (Quảng Ngãi) phối hợp với Công ty CP Vingin tổ chức chương trình hướng nghiệp cho đoàn viên, thanh niên trong Tháng Thanh niên 2026, gắn với hỗ trợ phát triển cây sâm Ngọc Linh.

Trao tặng 3.000 cây giống sâm Ngọc Linh cho Đoàn thanh niên 3 xã miền núi ở Quảng Ngãi ẢNH: CẨM ÁI

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động chia sẻ, truyền cảm hứng từ dược sĩ Đào Kim Long - người đầu tiên phát hiện và công bố sâm Ngọc Linh ra thế giới.

Tại buổi giao lưu, ông Đào Kim Long kể lại hành trình gian nan tìm kiếm loài sâm quý trên đỉnh Ngọc Linh, đồng thời phân tích giá trị dược liệu, kinh tế cũng như tiềm năng phát triển bền vững của loại "quốc bảo" này.

Không dừng lại ở câu chuyện truyền cảm hứng, dược sĩ Đào Kim Long còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bảo tồn và nhân giống sâm Ngọc Linh theo tiêu chuẩn. Qua đó, định hướng cho đoàn viên, thanh niên - đặc biệt là thanh niên đồng bào Xơ Đăng - mạnh dạn khởi nghiệp từ cây dược liệu đặc hữu, gắn với phát triển kinh tế dưới tán rừng.

Dược sĩ Đào Kim Long (cầm cây sâm Ngọc Linh), người đầu tiên phát hiện và công bố sâm Ngọc Linh ra thế giới, giới thiệu về công dụng của sâm ẢNH: CẨM ÁI

Tại chương trình, nhằm tiếp sức cho thanh niên lập thân, lập nghiệp, ban tổ chức cùng dược sĩ Đào Kim Long trao tặng 3.000 cây giống sâm Ngọc Linh cho Đoàn thanh niên 3 xã với tổng trị giá khoảng 900 triệu đồng. Đây là nguồn giống thuần chủng do Công ty CP Vingin chăm sóc, đảm bảo chất lượng và khả năng thích nghi cao.

Theo kế hoạch, trước mắt số cây giống sẽ được trồng tại vườn ươm của doanh nghiệp để tiếp tục theo dõi, chăm sóc. Sau đó, cây sẽ được chuyển về địa phương để nhân giống, mở rộng diện tích trồng, từng bước hình thành vùng nguyên liệu bền vững, tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Không chỉ hỗ trợ sản xuất, chương trình còn mang ý nghĩa nhân văn khi ban tổ chức trao tặng 15 suất quà là các sản phẩm chế biến từ sâm Ngọc Linh cho cựu chiến binh tại 3 xã, góp phần chăm lo sức khỏe và thể hiện sự tri ân.

Tặng quà chế biến từ sâm Ngọc Linh cho cựu chiến binh ẢNH: CẨM ÁI

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, cho biết sâm Ngọc Linh là cây dược liệu quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Việc trao tặng cây giống mang lại giá trị kinh tế trước mắt, cũng là "hạt giống" khởi nghiệp, mở ra cơ hội phát triển lâu dài cho thanh niên.

"Đây sẽ là động lực để thanh niên, nhất là thanh niên đồng bào Xơ Đăng, mạnh dạn vươn lên, phát triển kinh tế ngay trên chính quê hương mình", ông Mạnh nhấn mạnh.

Thông qua chương trình, chính quyền địa phương và doanh nghiệp kỳ vọng sẽ từng bước hình thành đội ngũ thanh niên tiên phong trong phát triển dược liệu, góp phần bảo tồn nguồn gen quý, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi theo hướng bền vững.