Tuyên dương thanh niên Thanh Hóa tiêu biểu

Minh Hải
20/03/2026 18:13 GMT+7

Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tuyên dương các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026).

Chương trình tọa đàm và tuyên dương được Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức chiều 20.3, có sự tham dự của ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cùng nhiều lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, và anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tặng bằng khen cho các cán bộ đoàn xuất sắc

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nhìn lại quá trình đóng góp của tuổi trẻ xứ Thanh trong thời kỳ kháng chiến và trong thời đại ngày nay với nhiều kỳ tích, kết quả tích cực, khẳng định vai trò của ĐVTN luôn tiên phong, góp sức xây dựng quê hương đất nước.

Tại buổi lễ, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cho biết trong kháng chiến những tấm gương thanh niên dũng cảm quên mình vì Tổ quốc như anh hùng Tô Vĩnh Diện, Nguyễn Bá Ngọc… và đến ngày nay mỗi năm có hàng ngàn công trình, phần việc của thanh niên cống hiến cho xã hội, đó là những việc làm cụ thể, thiết thực khẳng định vai trò của thanh niên.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen cho các đoàn viên thanh niên tiêu biểu

"Những thành tựu, kết quả của thanh niên Thanh Hóa đã góp phần vào thành công chung của tỉnh trên các lĩnh vực. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn đặt niềm tin với ĐVTN, và sẽ luôn hỗ trợ tích cực nhất để tuổi trẻ tỉnh nhà phát huy sức mạnh của mình, đóng góp nhiều hơn cho tỉnh", ông Trịnh Tuấn Sinh nói.

Tại buổi lễ, 58 ĐVTN và 10 cán bộ đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh thiếu niên nhi đồng đã được tuyên dương, tặng bằng khen.

Sáng cùng ngày, Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo Thanh Hóa tuyên dương, khen thưởng cho 40 thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa đã khởi nghiệp thành công. Trong đó, nhiều mô hình khởi nghiệp, phát triển kinh tế của thanh niên mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao, giúp giải quyết việc làm cho nhiều người lao động...


Chủ tịch Quảng Trị: Sự phát triển của tỉnh phụ thuộc phần nhiều vào thanh niên

Đó là khẳng định của ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, tại hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên năm 2026 về chủ đề 'Vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền 2 cấp'.

