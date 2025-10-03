Đặc sản 15 tỉnh, thành phố hội tụ ở xứ Thanh

Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2025 diễn ra trong 4 ngày (từ 2 - 5.10) tại Công viên Hội An với nhiều hoạt động, như trình diễn, chế biến ẩm thực, pha chế cocktail; các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật mang đậm hồn cốt dân tộc và sắc màu hiện đại, tái hiện không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số; trải nghiệm các trò chơi, trò diễn dân gian...