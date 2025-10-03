Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Du lịch Chơi gì, ăn đâu, đi thế nào?

Đặc sản 15 tỉnh, thành phố hội tụ ở xứ Thanh

Minh Hải
Minh Hải
03/10/2025 09:37 GMT+7

Đặc sản của 14 tỉnh, thành phố đã hội tụ cùng với những đặc sản của tỉnh Thanh Hóa, đem lại trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách.

Từ ngày 2 - 5.10, tại Công viên Hội An, tỉnh Thanh Hóa diễn Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2025, với quy mô hơn 150 gian hàng là đặc sản của 14 tỉnh, thành phố và của tỉnh Thanh Hóa.

Ẩm thực xứ Thanh: Chơi gì , ăn đâu và khám phá đặc sản nổi bật - Ảnh 1.

Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2025 diễn ra trong 4 ngày (từ 2 - 5.10) tại Công viên Hội An với nhiều hoạt động, như trình diễn, chế biến ẩm thực, pha chế cocktail; các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật mang đậm hồn cốt dân tộc và sắc màu hiện đại, tái hiện không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số; trải nghiệm các trò chơi, trò diễn dân gian...

ẢNH: MINH HẢI

Ẩm thực xứ Thanh: Chơi gì , ăn đâu và khám phá đặc sản nổi bật - Ảnh 2.

Rất đông người dân đã đến trải nghiệm không gian ẩm thực tại liên hoan

ẢNH: MINH HẢI

Đặc sản 15 tỉnh, thành phố hội tụ ở xứ Thanh - Ảnh 1.

Mật ong trà gừng (mật ong kết hợp gừng) Vạn Hoa đạt chuẩn VIETGAP - một trong những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Thanh Hóa trưng bày, giới thiệu tại liên hoan

ẢNH: MINH HẢI

Ẩm thực xứ Thanh: Chơi gì , ăn đâu và khám phá đặc sản nổi bật - Ảnh 3.

Các món bánh làm từ gạo và sắn - đặc sản của tỉnh Phú Thọ được người dân, du khách thích thú

ẢNH: MINH HẢI

Ẩm thực xứ Thanh: Chơi gì , ăn đâu và khám phá đặc sản nổi bật - Ảnh 4.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham quan các gian hàng trưng bày đặc sản của các tỉnh, thành phố

ẢNH: MINH HẢI

Ẩm thực xứ Thanh: Chơi gì , ăn đâu và khám phá đặc sản nổi bật - Ảnh 5.

Người dân trực tiếp nếm nước mắm truyền thống trước khi quyết định mua

ẢNH: MINH HẢI

Ẩm thực xứ Thanh: Chơi gì , ăn đâu và khám phá đặc sản nổi bật - Ảnh 6.

Bánh cuốn nóng - một món ăn đặc trưng của tỉnh Thanh Hóa

ẢNH: MINH HẢI

Ẩm thực xứ Thanh: Chơi gì , ăn đâu và khám phá đặc sản nổi bật - Ảnh 7.
Ẩm thực xứ Thanh: Chơi gì , ăn đâu và khám phá đặc sản nổi bật - Ảnh 8.
Ẩm thực xứ Thanh: Chơi gì , ăn đâu và khám phá đặc sản nổi bật - Ảnh 9.

Đặc sản của các tỉnh, thành phố hội tụ tại xứ Thanh

ẢNH: MINH HẢI

Ẩm thực xứ Thanh: Chơi gì , ăn đâu và khám phá đặc sản nổi bật - Ảnh 10.

Các món ăn tại Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh năm 2025 đều rất thu hút người dân xem và thưởng thức

ẢNH: MINH HẢI

Ẩm thực xứ Thanh: Chơi gì , ăn đâu và khám phá đặc sản nổi bật - Ảnh 11.

Một gia đình hào hứng thưởng thức các món hải sản nướng

ẢNH: MINH HẢI

Ẩm thực xứ Thanh: Chơi gì , ăn đâu và khám phá đặc sản nổi bật - Ảnh 12.

Món gỏi lá - đặc sản của người dân tỉnh Gia Lai trình diễn tại liên hoan

ẢNH: MINH HẢI

Ẩm thực xứ Thanh: Chơi gì , ăn đâu và khám phá đặc sản nổi bật - Ảnh 13.

Nem chua - đặc sản của tỉnh Thanh Hóa

ẢNH: MINH HẢI

Ẩm thực xứ Thanh: Chơi gì , ăn đâu và khám phá đặc sản nổi bật - Ảnh 14.

Tại liên hoan, người dân, du khách còn được thưởng thức các sản phẩm văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số

ẢNH: MINH HẢI

Ẩm thực xứ Thanh: Chơi gì , ăn đâu và khám phá đặc sản nổi bật - Ảnh 15.

Không gian văn hóa xứ Thanh thu hút người dân trải nghiệm

ẢNH: MINH HẢI

