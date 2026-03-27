Sâm Ngọc Linh giả tràn lan, Đà Nẵng triển khai kiểm định ADN 'soi' chất lượng

Mạnh Cường
27/03/2026 15:41 GMT+7

Trước thực trạng sâm Ngọc Linh giả, không rõ nguồn gốc 'lộng hành', thành phố Đà Nẵng đầu tư hệ thống kiểm định ADN và phân tích hoạt chất saponin, xem đây là 'lá chắn công nghệ' giúp bảo vệ thương hiệu quốc bảo Việt Nam.

Ngày 27.3, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết địa phương đã thống nhất chủ trương cho các tổ chức, hộ dân thuê môi trường rừng với diện tích hàng ngàn ha nhằm phục vụ trồng, phát triển và bảo tồn sâm Ngọc Linh.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng được giao sử dụng phương án quản lý rừng bền vững đã phê duyệt trước đây tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ làm nền tảng để xây dựng kế hoạch nuôi trồng và thu hoạch dược liệu.

Thu hoạch hạt sâm Ngọc Linh

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Riêng khu vực xã Trà Vân với khoảng 2.000 ha phát triển dược liệu sẽ được tích hợp vào kế hoạch mới, ưu tiên lựa chọn các tổ chức có kinh nghiệm thuê rừng để triển khai.

Điểm nhấn đáng chú ý là việc thành phố chuẩn bị đầu tư hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ kiểm định ADN và hàm lượng saponin trong sâm Ngọc Linh.

Công nghệ này cho phép xác định chính xác nguồn gốc di truyền của cây sâm, đồng thời đánh giá chất lượng thông qua các hợp chất hoạt tính đặc trưng. Đây được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng trà trộn sâm giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như uy tín của sâm Việt Nam.

Thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ sẽ tiến hành kiểm tra, niêm yết danh sách các hộ đã thuê rừng và giữ nguyên hiện trạng, không mở rộng diện tích trồng mới dưới tán rừng.

Cây sâm Ngọc Linh khoảng 10 năm tuổi

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ, giám sát cấp mã số vùng trồng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ rừng.

Để đảm bảo nguồn giống chất lượng, Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Đà Nẵng được giao chủ trì sửa đổi, hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc sâm theo hướng bền vững, thân thiện môi trường.

Các tổ chức, cá nhân thuê rừng phải tuân thủ nghiêm phương án đã phê duyệt, sử dụng vật liệu sinh thái và không xâm phạm ranh giới quy hoạch.

Đà Nẵng đang quy hoạch vùng bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh trên tổng diện tích gần 16.000 ha, tập trung chủ yếu tại các khu rừng có độ che phủ trên 80%.

Tỉ phú sâm Ngọc Linh méo mặt vì… 'chuột quý tộc'

Thủ phủ sâm Ngọc Linh ở vùng cao TP.Đà Nẵng vừa đối mặt với nạn trộm cắp, vừa ứng phó bất lực trước kẻ thù mới: "chuột quý tộc". Loài vật gặm nhấm tinh quái này đang âm thầm gieo rắc nỗi kinh hoàng, cắn phá hàng ngàn cây sâm Ngọc Linh của những nông dân tỉ phú.

