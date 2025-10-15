Sâm Ngọc Linh thành sứ giả của lòng nhân ái

T ẤM LÒNG SẺ CHIA

Núi Ngọc Linh không chỉ là nơi hội tụ của mây ngàn gió núi mà còn là quê hương của một loại "thần dược" - sâm Ngọc Linh (SNL). Người dân nơi đây đã từ lâu coi loài cây "thuốc giấu" này là báu vật, là kế sinh nhai, là con đường thoát nghèo bền vững. Nhưng hơn thế, câu chuyện về SNL đã vượt khỏi giới hạn của việc làm giàu cá nhân, trở thành niềm cảm hứng lan tỏa từ đỉnh núi linh thiêng này, nơi người dân không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn chung tay vì cộng đồng.

Một cây sâm Ngọc Linh được đưa ra đấu giá để xóa nhà tạm, nhà dột nát Ảnh: Mạnh Cường

Mở đầu câu chuyện về những "đại gia" sâm trên núi Ngọc Linh, người dân nơi đây không ngần ngại nhắc đến cái tên Nguyễn Văn Lượng. Ông, một người con của vùng đất xã Trà Linh (TP.Đà Nẵng), đã trải qua một hành trình đầy gian nan để chạm tới thành công với vườn sâm bạc tỉ. Thế nhưng điều làm nên tên tuổi của ông không phải là khối tài sản lớn mà chính là ý chí vươn lên và tấm lòng rộng mở với bà con lối xóm.

Trước khi trở thành "ông trùm" SNL, cuộc sống của ông Lượng cũng không ít gian truân. Ông từng bôn ba với nhiều nghề để mưu sinh nhưng kinh tế gia đình vẫn chật vật. Khao khát thoát nghèo, ông đã đặt trọn niềm tin vào củ SNL, loại dược liệu quý hiếm ẩn mình trong lòng núi. Khi quyết định khởi nghiệp năm 1990, ông Lượng đối mặt với vô vàn khó khăn. Khí hậu khắc nghiệt, thiếu kinh nghiệm, thị trường bấp bênh, sâm bị thối úng do thời tiết và sâu bệnh đã không ít lần khiến ông nản lòng. Tuy nhiên, ý chí làm giàu và niềm tin vào giá trị của cây sâm đã giữ ông lại. Ông kiên trì học hỏi, mày mò kỹ thuật, tự mình tìm kiếm những hạt sâm mọc hoang rồi mang về ươm giống, tìm những khoảnh đất mùn có tán lá che phủ, ở độ cao trên 1.700 m để gieo trồng.

Kiểm tra kỹ các cây sâm Ngọc Linh trước khi đem ra đấu giá Ảnh: Mạnh Cường

Nghị lực đó đã được đền đáp xứng đáng. Khi SNL được y học công nhận là loại dược liệu quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, vườn sâm của ông Lượng bắt đầu cho trái ngọt. Đến những năm 2000, thu nhập của gia đình ông đã vượt mốc 100 triệu đồng/năm. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục mở rộng quy mô, thành lập các nhóm hộ trồng sâm và tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Đến nay, vườn sâm của ông lên đến hơn 10 ha với hơn 200.000 cây, mang lại thu nhập hơn 5 tỉ đồng/năm. Đây là con số "không tưởng" đối với một người con của núi rừng, là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Điều đáng quý nhất ở ông Lượng không phải là số tiền ông kiếm được mà là tấm lòng nhân ái dành cho cộng đồng. Ông thường xuyên hỗ trợ cây sâm giống, chia sẻ kinh nghiệm chọn đất, hướng dẫn kỹ thuật trồng cho bà con trong làng. Nhờ sự giúp đỡ tận tình này, nhiều hộ dân đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định hơn. Tấm lòng của ông Lượng đã biến SNL trở thành một biểu tượng của sự san sẻ và lòng nhân ái.

P HIÊN ĐẤU GIÁ LAN TỎA TÌNH NGƯỜI

Tấm lòng nhân ái của "đại gia" Nguyễn Văn Lượng được nhân lên gấp bội tại lễ hội SNL lần thứ 4 năm 2024. Dịp đó, một hoạt động đặc biệt đã được tổ chức, đó là đấu giá sâm để ủng hộ quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ngay khi phát động, một làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ đã được khởi lên và lan tỏa. Tổng cộng 11 cá nhân, đơn vị tình nguyện đóng góp những củ sâm quý giá từ 5 - 15 năm tuổi, từng giành giải cao tại các hội thi sâm.

Ba củ sâm Ngọc Linh nặng 0,45 kg của ông Nguyễn Văn Lượng được đấu giá cao nhất với giá 129 triệu đồng Ảnh: Mạnh Cường

Phiên đấu giá diễn ra trong không khí sôi động, không chỉ có những người trực tiếp tham dự mà còn thu hút đông đảo khách hàng đấu giá trực tuyến. Mọi ánh mắt đều hướng về những củ sâm quý hiếm, nhưng không phải vì giá trị vật chất của chúng, mà vì ý nghĩa cao cả đằng sau mỗi lần gõ búa. Mỗi củ sâm được bán ra, mỗi triệu đồng thu về là thêm một viên gạch, thêm một tấm tôn để xây nên mái ấm cho những người nghèo khó.

Tâm điểm của buổi đấu giá chính là 3 củ SNL nặng 0,45 kg của ông Nguyễn Văn Lượng. Ba củ sâm này đã tạo nên kỷ lục, được đấu giá cao nhất với giá 129 triệu đồng, vượt xa giá khởi điểm. Con số này không chỉ thể hiện giá trị của "thần dược" mà còn là tấm lòng vàng của người mua, của những người khao khát chung tay vì một mục tiêu cao đẹp.

Kết thúc buổi đấu giá, ban tổ chức đã thu về hơn 361 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam cũ), góp phần vào công tác xóa nhà tạm. Đây không chỉ là một hoạt động làm phong phú thêm cho lễ hội mà còn là hành động thiết thực, hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước trong nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân vùng cao.

M ÁI ẤM VÀ NIỀM HẠNH PHÚC BÌNH DỊ

Câu chuyện về sự sẻ chia không chỉ dừng lại ở phiên đấu giá mà còn được viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực của người dân và doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Huỳnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Huỳnh Sâm, là một trong những người tiên phong. Chị không chỉ đóng góp một củ sâm và tham gia đấu giá để ủng hộ phần chênh lệch, mà còn hỗ trợ thêm 125 triệu đồng để xây tặng căn nhà kiên cố cho bà Lê Thị Ngà, một hộ nghèo ở thôn 1 (xã Trà Mai, H.Nam Trà My cũ - nay là xã Nam Trà My, TP.Đà Nẵng).

Chị Nguyễn Thị Huỳnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Huỳnh Sâm (thứ 2 từ trái qua) hỗ trợ 125 triệu đồng xây nhà cho bà Lê Thị Ngà Ảnh: Mạnh Cường

Tuổi đã cao, bà Lê Thị Ngà vẫn phải nuôi người con mắc hội chứng down, công việc làm thuê chỉ đủ ăn qua ngày. Cả đời bà chỉ mơ ước có căn nhà kiên cố để tránh mưa bão, nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Ngôi nhà tranh dột nát là nỗi lo thường trực mỗi khi mùa mưa đến. "Trước đây khổ lắm, nhà dột nát hết. Nhờ sự giúp đỡ của chị Huỳnh, hai mẹ con đã có một mái ấm vững chãi, khang trang. Mùa mưa năm nay không sợ dột ướt nữa", bà Ngà xúc động chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Huỳnh cho hay sống ở vùng cao nhiều năm, chị rất đồng cảm trước những khó khăn của người dân, nhất là thiệt hại do thiên tai hằng năm. "Chung tay xóa nhà tạm là việc làm thiết thực, doanh nghiệp phải tiên phong để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Nếu biến một ý tưởng nhân văn thành một hành động cụ thể, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho những người khốn khó", chị Huỳnh trải lòng.

Chị Nguyễn Thị Huỳnh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Huỳnh Sâm, tại phiên chợ sâm Ngọc Linh được tổ chức hằng tháng Ảnh: Mạnh Cường

Ông Nguyễn Đức Lực, Chủ tịch Hội SNL Quảng Nam, chia sẻ SNL không chỉ là biểu tượng của sự giàu có trên đỉnh núi Ngọc Linh, không chỉ mang lại cuộc sống sung túc cho người dân nơi vùng cao mà còn trở thành một sứ giả của lòng nhân ái. Thông qua đấu giá sâm, Hội SNL đã ủng hộ 120 triệu đồng vào quỹ xóa nhà tạm của UBND H.Nam Trà My cũ.

Theo ông Lực, các thành viên của hội đều sẵn sàng sẻ chia vì hiểu được những khó khăn của đồng bào dân tộc tại địa phương. Mỗi củ sâm được đấu giá thành công là một tia hy vọng mới, một viên gạch xây nên mái ấm, mang đến sự an tâm, vững chãi cho những mảnh đời còn khó khăn. "Đấu giá SNL để góp vào quỹ xóa nhà tạm không phải là sự kiện thương mại đơn thuần, mà là minh chứng hùng hồn cho tinh thần "lá lành đùm lá rách". Phải nói rằng đây là chương trình lớn, ý nghĩa và đầy nhân văn", ông Lực khẳng định.