Chung dòng máu Lạc Hồng: Tự hào là người Việt Nam trên đất khách

Ông Đinh Hoàng Hà hiện giữ vị trí Giám đốc Quốc gia phụ trách thị trường Việt Nam của Học viện Hanbridge Singapore. Ông còn là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, hội viên Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM.

Tìm thử thách mới

Ông Đinh Hoàng Hà trước khi sang Singapore đã có hơn 15 năm làm việc cho một công ty bảo hiểm, với vai trò giám đốc. 8 năm trước, gia đình ông quyết định đưa con đi du học với mong muốn mở mang tầm mắt. Ban đầu, như nhiều cha mẹ có con đi du học khác, ông nghĩ đến Mỹ. Tuy nhiên, vì việc cá nhân nên vợ chồng ông đã tìm một đất nước khác phù hợp hơn cho con gái. Sau nhiều lần tìm hiểu và tham khảo, Singapore trở thành sự lựa chọn lý tưởng không chỉ bởi khoảng cách địa lý gần mà còn bởi những điểm tương đồng về văn hóa, ẩm thực.

Năm 2014, cô con gái đầu lòng Đinh Hiền Chính Nguyệt đến Singapore để học phổ thông. Gia đình ông Hà rất tự hào khi Nguyệt là du học sinh Việt đầu tiên nhận được học bổng toàn phần của Temasek Singapore trong suốt 4 năm ĐH. Từ thành công của con gái đã tạo động lực để 2 năm sau, con trai út (mới học hết lớp 7) của ông Hà cũng sang Singapore học tập.

Ông Đinh Hoàng Hà cùng vợ trong lần tham gia diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 ở Hà Nội ẢNH: NVCC

Khi con gái ông được nhận vào hệ thống giáo dục công lập của Singapore, chính phủ sẽ hỗ trợ rất nhiều về học phí, khiến việc du học trở nên khả thi ngay cả với những gia đình chưa đủ điều kiện. Đây là một minh chứng cho việc tối ưu hóa chi phí mà gia đình ông Hà tìm thấy ở Singapore.

Khi các con đã vững vàng, năm 2016, vợ chồng ông Hà quyết định sang Singapore sinh sống lâu dài. Đồng thời, ông Hà nhận được đề nghị hợp tác, làm việc tại một trường học với vị trí giám đốc vào cuối năm 2017.

Cuộc sống dần ổn định, ông Hà luôn có nỗi lo về việc con cái sẽ quên đi tiếng mẹ đẻ, bản sắc văn hóa Việt khi sống ở nước ngoài. Tuy nhiên, nỗi lo đó dần được xóa nhòa bởi sự kiên định trong việc gìn giữ cội nguồn của gia đình từ nếp sinh hoạt đến các hoạt động cộng đồng. Ông luôn đề cao tiếng Việt là ngôn ngữ chính. Dù các con đôi khi giao tiếp còn xen kẽ tiếng Anh nhưng ông vẫn luôn dặn dò con phải giữ gìn tiếng mẹ đẻ và bản sắc văn hóa của mình.

Ở xứ người, vợ ông Hà đảm nhiệm vai trò hậu phương vững chắc. Bữa cơm gia đình luôn ấm cúng với những món ăn Việt do bà nấu, từ phở, bò kho đến các món canh dân dã. Đây chính là sợi dây vô hình kết nối các thành viên, duy trì nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của quê hương.

Riêng ông Hà mang cả hình thờ ông bà, cha mẹ sang tận Singapore. Mỗi dịp giỗ chạp, gia đình ông đều làm mâm cỗ cúng, các con cùng thắp hương ông bà và quây quần dùng cơm như khi còn ở quê. "Những nghi thức này không chỉ là sự tưởng nhớ mà còn là bài học sống động về lòng hiếu thảo và truyền thống gia đình cho các con", ông Hà chia sẻ.

Đặc biệt, gia đình ông Hà luôn khuyến khích các con tham gia các hội đoàn người Việt tại Singapore. Con gái ông đã là Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore, đồng thời con trai cũng nối gót chị tham gia hoạt động này. "Tất cả những gì liên quan tới đất nước, chúng tôi đều cho con tham gia. Cụ thể như Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, Quốc khánh, hay Tết Trung thu. Hoặc tiếp xúc, giao lưu với mọi người ở Đại sứ quán Việt Nam và ban liên lạc cộng đồng, từ đó duy trì cội nguồn Việt mạnh mẽ hơn", ông Hà cho hay.

Singapore là quốc gia đa sắc tộc nên có nhiều "cái tết" của các dân tộc khác nhau. Với gia đình ông Hà, việc duy trì đầy đủ nghi lễ truyền thống của Tết Nguyên đán là hết sức quan trọng. Ông và vợ luôn cúng ông Táo, giao thừa, mùng một, mùng hai tết và tiễn ông bà. Đêm giao thừa, cả nhà cùng thức đón chờ khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, sau đó gọi điện về Việt Nam chúc tết ông bà. Đây là những khoảnh khắc thiêng liêng, gói gọn tình yêu thương nơi xứ người của gia đình ông.

Hai lần vinh dự trở về trong ngày vui của đất nước

Không chỉ hoàn thành tốt công việc ở xứ người, ông Hà còn mang tấm lòng hướng về quê hương. Ông tận dụng vị trí của mình để đóng góp cho giáo dục Việt Nam. Trong 8 năm làm việc, ông đã kết nối hàng trăm học sinh Việt sang Singapore học tập. Nhiều em đã thành công, dùng Singapore làm bàn đạp để du học các nước thứ ba, hay đỗ vào các ĐH công lập hàng đầu Singapore. Hoặc ông đề xuất các học bổng cho học sinh giỏi trong nước. Ông khéo léo kết hợp giữa nhu cầu của trường học Singapore và mong muốn giúp đỡ học sinh Việt Nam tiếp cận nền giáo dục tiên tiến. Ông cũng thường xuyên đóng góp vào các quỹ từ thiện của một số trường học.

Ông Hà và vợ khi ở Singapore ẢNH: NVCC

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong hành trình "đi để trở về" của ông Hà là 2 lần vinh dự được chọn làm kiều bào tiêu biểu về nước tham gia sự kiện lớn của đất nước. Đó là sự kiện lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025).

Tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, ông Hà có cơ hội quay lại tham quan địa đạo Củ Chi sau hơn 30 năm. Tuy nhiên, kỷ niệm sâu sắc nhất với ông là được xem vở kịch Đất thép tái hiện cuộc đời Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ràng. Đây là lần đầu tiên vở kịch này được công diễn, đặc biệt dành cho đoàn kiều bào tiêu biểu.

Đến gần lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, ông Hà không nghĩ mình sẽ được chọn tham gia diễu hành một lần nữa. Ngay khi có lời mời, ông đồng ý ngay lập tức. Bởi với ông, đó là niềm vinh dự lớn lao và đầy tự hào. "Tôi luôn với tinh thần "mưa lớn là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa" mà các thầy chỉ huy thuộc Bộ Tư lệnh thủ đô truyền cho đoàn kiều bào", ông Hà kể lại.

Ông kể tiếp: "Thời khắc diễu hành qua Lăng Bác là một khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng và tự hào. Khi tôi sải chân bước đều qua quảng trường Ba Đình, tim tôi rộn ràng xúc động, bởi nơi đây không chỉ là trung tâm của những sự kiện trọng đại, mà còn là nơi an nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc trong từng bước chân, trong tiếng nhạc hùng tráng và ánh mắt hân hoan của đồng bào hai bên đường. Hình ảnh đoàn người trang nghiêm tiến qua Lăng Bác như một lời tri ân sâu sắc đến Người, đồng thời cũng là sự khẳng định ý chí, khát vọng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Với ông, tinh thần "đi để trở về" không chỉ là một khẩu hiệu, mà là kim chỉ nam xuyên suốt cuộc sống của gia đình nơi đất khách. "Đi không phải là để tìm kiếm những gì lớn lao mà là phải tự hào tinh thần tôi là người Việt Nam. Tinh thần ấy giúp mỗi người Việt không sợ hãi, không mặc cảm, và tự tin thể hiện bản thân. Nó định hình mọi suy nghĩ, phát ngôn và hành động để luôn phù hợp với bản sắc Việt ở xứ người", ông Hà bày tỏ.

Giờ đây, ông Hà đặt mục tiêu vào sự thành công của con cái khi đã đi đủ lâu, đủ lớn để trở về với những tri thức, kỹ năng học hỏi được để phục vụ quê hương.