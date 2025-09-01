Người Việt Nam hạnh phúc hơn nhờ những yếu tố nào?

Việt Nam là một trong 19 quốc gia có chỉ số hạnh phúc ngày càng tăng

Báo cáo do Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc công bố nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20.3.2025) cho thấy, Việt Nam nằm trong số 19 quốc gia có chỉ số hạnh phúc ngày càng tăng.

Tại Đông Nam Á, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam chỉ sau Singapore, đánh dấu thứ hạng cao nhất của Việt Nam kể từ khi báo cáo được công bố lần đầu vào năm 2012. Như vậy, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 8 bậc so với năm 2024, tăng 19 bậc so với năm 2023 và tăng 50 bậc so với thứ hạng 96 của năm 2016.

Biểu đồ thể hiện thứ hạng chỉ số hạnh phúc của Việt Nam cải thiện rõ trong 10 năm qua ẢNH: LÊ CẦM

Một con số tưởng như đơn giản, nhưng ẩn sau là câu chuyện dài về một đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ. Vậy những yếu tố nào đã góp phần tạo nên điều đó?

Tăng trưởng kinh tế ổn định

Trong nhiều năm qua, Việt Nam duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định, trở thành điểm sáng của khu vực Đông Nam Á. Theo Tổng cục Thống kê, GDP 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,52% so với cùng kỳ - mức cao nhất giai đoạn 2011 - 2025. Bộ Tài chính dự báo, nếu GDP cả năm tăng 8%, quy mô nền kinh tế sẽ vượt 508 tỉ USD, GDP bình quân đầu người trên 5.000 USD.

Chia sẻ với Thanh Niên, TS Đinh Thế Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng cho biết, chỉ số hạnh phúc được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố, trong đó chỉ số về kinh tế giữ vai trò rất quan trọng. Khi kinh tế tăng trưởng kéo theo thu nhập bình quân đầu người tăng, việc làm, sức mua, khả năng tiêu dùng đều tăng…

Năm 2025, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp, ưu tiên hạ tầng, ổn định giá nhà, mở rộng bảo hiểm y tế, trợ cấp lương hưu, hỗ trợ khởi nghiệp và giảm nghèo bền vững. Những chính sách này giúp người dân, đặc biệt nhóm yếu thế ở vùng sâu vùng xa, bớt lo âu về tài chính và có nhiều kỳ vọng tích cực vào tương lai.

“Những cải cách này đều hướng đến một mục tiêu chung, xã hội có nền tảng kinh tế ổn định và người dân sống với ít lo âu hơn, nhiều hy vọng hơn, điều kiện quan trọng để cảm nhận hạnh phúc”, TS Đinh Thế Hiển nhận định.

Biểu đồ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm giai đoạn 2011 - 2025 ẢNH: LÊ CẦM

Cơ cấu dân số vàng, tuổi thọ tăng

Theo Tổng cục Thống kê, hiện Việt Nam đang ở giai đoạn cơ cấu dân số vàng với tỷ lệ dân số trong độ tuổi từ 15 đến 64 chiếm 67,4%. Tỷ suất sinh năm 2024 đạt 1,91 con/phụ nữ. Mặc dù tốc độ tăng dân số giảm do mức sinh giảm nhưng quy mô dân số vẫn duy trì trạng thái ổn định. Tuổi thọ trung bình của người Việt năm 2024 là 74,7 tuổi, tăng 1,1 tuổi so với năm 2019.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Châu Thị Anh, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) cho biết, hệ thống y tế cơ sở được củng cố và phát triển rộng khắp là nền tảng quan trọng trong việc nâng cao tuổi thọ của người Việt Nam. So với 10 - 15 năm trước, hiện nay người dân Việt Nam được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn nhờ mạng lưới y tế cơ sở phủ rộng, chất lượng dịch vụ nâng cao, bảo hiểm y tế toàn dân và hệ thống y tế dự phòng hiệu quả. Hơn 94% dân số đã tham gia bảo hiểm y tế, góp phần giảm thiểu rủi ro tài chính trong khám chữa bệnh.

Lòng hào phóng và chia sẻ

PGS-TS. Đỗ Văn Dũng, nguyên Trưởng khoa Y tế công cộng, nguyên Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Dược TP.HCM phân tích, lòng hào phóng và chia sẻ không chỉ mang lại lợi ích cho người khác mà còn là chìa khóa để mỗi cá nhân tìm thấy niềm vui, sức khỏe và sự viên mãn trong cuộc sống, đồng thời góp phần vào một cộng đồng hạnh phúc hơn.

Các chính sách phát triển kinh tế, quản lý công, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các chương trình can thiệp tâm lý học đường, tổng đài hỗ trợ tâm lý… ngày càng được cải tiến giúp người dân yên tâm hơn trong cuộc sống. Từ đó lòng hào phóng và chia sẻ càng được phát huy vốn là truyền thống trong văn hóa Việt Nam.

Cụ ông 80 tuổi ở phường Bến Thành, TP.HCM tập thể dục buổi sáng ẢNH: LÊ CẦM

Cộng đồng gắn kết, chính sách hỗ trợ an sinh xã hội

Việt Nam hiện có hơn 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7% dân số. Hệ thống an sinh xã hội đang mở rộng, hơn 1,6 triệu người khuyết tật nặng nhận trợ cấp hằng tháng, 96% có bảo hiểm y tế, và dịch vụ phục hồi chức năng được cung cấp rộng rãi. Trẻ em khuyết tật được hỗ trợ học hòa nhập trong hệ thống giáo dục phổ thông.

Tự do lựa chọn cuộc sống

Sự ổn định chính trị, tốc độ phát triển kinh tế, cùng với cải cách hành chính và chính sách công minh bạch giúp người dân, đặc biệt là người trẻ ngày càng vững vàng và được tự do lựa chọn cuộc sống.

"Thế hệ trẻ ngày nay đang chuyển dịch từ quan niệm hạnh phúc là sở hữu sang hạnh phúc là được sống”. Họ quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần, sự cân bằng cuộc sống, tính cá nhân và sự tự chủ. Hạnh phúc không còn chỉ gắn với thành tích hay vật chất, mà gắn với cảm giác được là chính mình, được theo đuổi điều có ý nghĩa và được sống trong những mối quan hệ tích cực", TS Nguyễn Văn Tường, Chủ nhiệm Bộ môn Tâm lý học Giáo dục, Khoa Giáo dục, Trường đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM chia sẻ.

Một gia đình thích thú với màn trình diễn pháo hoa trong đêm 30.4 tại TP.HCM và không quên chụp ảnh kỷ niệm ẢNH: NHẬT THỊNH

Hoạt động chống tham nhũng diễn ra mạnh mẽ

Nhận thức về tham nhũng là một tiêu chí trong quan trọng trong bộ câu hỏi đánh giá xếp loại chỉ số hạnh phúc của một quốc gia. Những năm qua, các hoạt động chống tham nhũng của nước ta được triển khai mạnh mẽ. Công tác này nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của toàn dân và hệ thống chính trị, các cơ quan ban ngành…

Từ những thành quả trong y tế, giáo dục, kinh tế đến chính sách xã hội, Việt Nam đang cho thấy chỉ số hạnh phúc không chỉ là con số mà là sự tích lũy của một quá trình dài, với những chính sách đường lối đúng đắn và nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị để phát triển đất nước, chăm lo cuộc sống của người dân.