Chi tối đa 500.000 đồng cho người đọc báo, nghe đài, thẩm định nội dung báo chí

Đức Nhật
04/05/2026 11:23 GMT+7

Gia Lai quy định mức chi thù lao đọc báo, nghe đài, xem báo chí lưu chiểu và thẩm định nội dung báo chí trên địa bàn tỉnh.

Ngày 4.5, HĐND tỉnh Gia Lai cho biết đã thông qua nghị quyết quy định mức chi trả thù lao cho hoạt động đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu và thẩm định nội dung báo chí trên địa bàn tỉnh.

Theo nghị quyết, đối tượng áp dụng gồm công chức được giao nhiệm vụ đọc, nghe, xem báo chí lưu chiểu; cộng tác viên ký hợp đồng; và thành viên hội đồng thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu.

Cụ thể, mức chi thù lao đọc, nghe, xem vượt định mức là 165.000 đồng/ngày, tính theo định mức tin, bài. Mức chi thẩm định nội dung báo chí là 500.000 đồng/vấn đề/văn bản tham gia ý kiến, tối đa 3 ý kiến cho mỗi vấn đề.

Việc xác định mức thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu được căn cứ theo Thông tư số 81/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính. Dự kiến kinh phí thực hiện nghị quyết khoảng 50 triệu đồng mỗi năm, được bố trí từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Nghị quyết về thù lao đọc báo lưu chiểu ở Gia Lai nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm tra, thẩm định nội dung báo chí trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, địa phương đã ban hành nghị quyết quy định mức chi cho hoạt động này nhằm bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật sau sáp nhập. 

Tuy nhiên, theo quy định của luật Tổ chức chính quyền địa phương, luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và yêu cầu của Quốc hội về sắp xếp tổ chức bộ máy, các văn bản ban hành trước đó cần được rà soát, điều chỉnh để phù hợp với mô hình chính quyền mới.


