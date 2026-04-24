Gia Lai miễn tiền thuê đất: Nhơn Châu hưởng ưu đãi đặc biệt

Ngày 24.4, tại kỳ họp HĐND tỉnh Gia Lai, các đại biểu đã thông qua 52 nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, môi trường, xây dựng, khoa học - công nghệ… Đáng chú ý, HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với các dự án xã hội hóa không thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư trên địa bàn.

Xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai) được miễn tiền thuê đất toàn bộ thời gian thuê đối với các dự án đầu tư ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo nghị quyết, chính sách miễn tiền thuê đất được áp dụng với nhiều mức ưu đãi tùy theo địa bàn. Cụ thể, xã đảo Nhơn Châu được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đối với các dự án đầu tư.

Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) là xã đảo duy nhất của Gia Lai, cách bờ biển Quy Nhơn khoảng 24 km, được đánh giá có lợi thế phát triển du lịch gắn với kinh tế biển. Theo UBND xã Nhơn Châu, địa phương hiện có hơn 600 hộ dân với trên 2.300 nhân khẩu, trong đó khoảng 65% hộ dân làm nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Toàn xã hiện có khoảng 200 phương tiện khai thác thủy sản, sản lượng đánh bắt hơn 650 tấn hải sản mỗi năm, mang lại doanh thu khoảng 33 tỉ đồng. Nguồn thu này không chỉ giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu kinh tế mà còn tạo nền tảng sinh kế ổn định, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kết hợp giữa khai thác biển và phát triển du lịch tại địa phương.

Miễn tiền thuê đất 26 - 30 năm, ưu tiên lĩnh vực thiết yếu

Tại xã An Nhơn Tây, thời gian miễn tiền thuê đất là 30 năm.

Trong khi đó, tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, thời gian miễn là 26 năm.

Đối với trường hợp một dự án có diện tích đất nằm trên từ hai địa bàn trở lên với các mức ưu đãi khác nhau, nghị quyết quy định áp dụng mức miễn tiền thuê đất cao nhất.

Nhơn Châu là một đảo nhỏ, cách bờ biển Quy Nhơn 24 km ẢNH: ĐỨC NHẬT

Về lĩnh vực áp dụng, chính sách miễn tiền thuê đất tập trung vào các cơ sở xã hội hóa trong giáo dục, y tế và văn hóa.

Trong đó, lĩnh vực giáo dục bao gồm các cơ sở dịch vụ phục vụ đào tạo; lĩnh vực y tế gồm cơ sở khám, chữa bệnh, y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, dược - mỹ phẩm cùng các dịch vụ phụ trợ, bảo trì, kiểm định trang thiết bị y tế.

Ở lĩnh vực văn hóa, chính sách miễn tiền thuê đất áp dụng cho các cơ sở bảo tồn, tu bổ di tích, nghiên cứu, đào tạo về di sản, cũng như hoạt động chiếu phim và phát hành phim.