TP.HCM: Nhiều trường hợp được miễn tiền thuê đất đến 20 năm

Theo đó, UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi HĐND TP.HCM về việc ban hành Nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết này quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn TP.HCM theo quy định tại luật Đất đai mà đáp ứng một trong hai điều kiện.

Một trong hai điều kiện cụ thể là: dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định; dự án phi lợi nhuận theo quy định tại Nghị định số 103/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Nhiều trường hợp được miễn tiền thuê đất đến 20 năm

Chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất được quy định tại Nghị quyết này nêu rõ:

Miễn tiền thuê đất sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Nghị định số 103/2024 như sau:

Đối với dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định sẽ miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đối với dự án sản xuất, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tư tại địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Miễn 20 năm tiền thuê đất với các trường hợp dự án sản xuất, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn các phường: Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Phước, Tân Hải và các xã Châu Pha, Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Hòa Hiệp, Bình Châu, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Đặc khu Côn Đảo.

Đối với dự án phi lợi nhuận sẽ miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê với dự án được đầu tư trên địa bàn thành phố.