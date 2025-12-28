Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

TP.HCM: Nhiều trường hợp được miễn tiền thuê đất đến 20 năm

Đình Sơn
Đình Sơn
28/12/2025 14:00 GMT+7

TP.HCM sẽ có chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi HĐND TP.HCM về việc ban hành Nghị quyết của HĐND TP.HCM quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết này quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất theo từng khu vực, lĩnh vực đối với dự án sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư (ngành, nghề ưu đãi đầu tư) hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư trên địa bàn TP.HCM theo quy định tại luật Đất đai mà đáp ứng một trong hai điều kiện.

Một trong hai điều kiện cụ thể là: dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định; dự án phi lợi nhuận theo quy định tại Nghị định số 103/2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

TP.HCM: Nhiều trường hợp được miễn tiền thuê đất đến 20 năm- Ảnh 1.

Nhiều trường hợp được miễn tiền thuê đất đến 20 năm

Chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất được quy định tại Nghị quyết này nêu rõ:

Miễn tiền thuê đất sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Nghị định số 103/2024 như sau:

Đối với dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định sẽ miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê đối với dự án sản xuất, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư, đặc biệt ưu đãi đầu tư tại địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Miễn 20 năm tiền thuê đất với các trường hợp dự án sản xuất, kinh doanh thuộc danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn các phường: Phú Mỹ, Tân Thành, Tân Phước, Tân Hải và các xã Châu Pha, Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Hòa Hiệp, Bình Châu, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Đặc khu Côn Đảo.

Đối với dự án phi lợi nhuận sẽ miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian thuê với dự án được đầu tư trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan

TP.HCM chính thức 'bấm nút' thông qua bảng giá đất

TP.HCM chính thức 'bấm nút' thông qua bảng giá đất

Tại cuộc họp chuyên đề ngày 26.12, HĐND TP.HCM đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1.1.2026 trên địa bàn TP.

Khám phá thêm chủ đề

tiền thuê đất tiền sử dụng đất Dự Án Bất Động Sản địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận