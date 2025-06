Sẽ thu hồi dự án sản xuất rau an toàn tại Bình Định do sai phạm

Chiều 17.6, UBND tỉnh Bình Định tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025.

Quang cảnh cuộc họp báo ẢNH: HẢI PHONG

Tại cuộc họp, đại diện UBND tỉnh Bình Định đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. Theo đó, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm của tỉnh Bình Định ước đạt 9.284 tỉ đồng, tăng 43.1% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 4.300 tỉ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 4.586 tỉ đồng, thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 222 tỉ đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 6 tháng đầu năm hơn 10.489 tỉ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ.

Không bao che cho sai phạm

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, cho biết dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Kinh Tế do nhà đầu tư làm không đúng chủ trương, không xin phép. Khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh Bình Định đã rà soát lại và không cho tiếp tục triển khai.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, phát biểu tại cuộc họp ẢNH: HẢI PHONG

"UBND tỉnh Bình Định không bao che cho sai phạm, sắp đến sẽ thu hồi, không cho triển khai. Đồng thời, giao cho Sở Tài chính rà soát lại toàn bộ dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Kinh Tế", ông Thanh nhấn mạnh.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã có nhiều bài phản ánh liên quan đến dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Kinh Tế do có nhiều vi phạm. Cụ thể, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã thực hiện không đúng mục tiêu và quy mô đã được phê duyệt. Ngoài việc trồng rau an toàn, công ty còn tự ý xây dựng chuồng trại để chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm như bò, gà, vịt, heo, dê, thỏ... và tổ chức hoạt động tham quan du lịch kết hợp, không đúng với mục tiêu đầu tư ban đầu.

Dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh (H.Vân Canh, Bình Định) ẢNH: NGUYỄN GIA

Dự án này cũng liên tục bị người dân phản ánh về tình trạng xả thải ra môi trường và mùi hôi thối do chăn nuôi làm ảnh hưởng đến sinh hoạt khu dân cư.

Chuồng, trại được xây dựng dày đặc tại dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP ẢNH: HẢI PHONG

Công an tỉnh Bình Định có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Định về việc phối hợp kiểm tra công tác chấp hành về kinh tế, môi trường đối với dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP do Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P làm chủ đầu tư.

Theo Công an tỉnh Bình Định, từ khi đi vào hoạt động đến ngày 22.1, Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P đã triển khai dự án và đưa vào hoạt động các hạng mục, gồm: diện tích trồng rau, cây ăn trái; khu vực nuôi gà, heo, bò, dê, thỏ, giun quế; hệ thống xử lý nước thải phát sinh... Nhưng các hạng mục này không đúng với nội dung phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bình Định và không có hồ sơ môi trường được cơ quan chức năng phê duyệt.

Năm 2019, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 2555/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap tại thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh (H.Vân Canh, Bình Định), do Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án này là đầu tư xây dựng khu sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap nhằm cung cấp cho chuỗi nhà hàng của công ty tại TP.Quy Nhơn và phục vụ tiêu thụ nội địa. Năng suất và sản phẩm đầu ra 150 tấn rau các loại/năm. Đến năm 2020, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 1786/QĐ-UBND về việc cho Công ty CP đầu tư và xây dựng C.P thuê đất để thực hiện dự án khu sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap tại thôn Kinh Tế, xã Canh Vinh với diện tích hơn 4,4 ha. Trong đó, 3,5 ha đất trồng cây hằng năm khác và gần 1 ha đất sản xuất vật liệu xây dựng.