Giám đốc Công an tỉnh Bình Định được thăng hàm thiếu tướng

Chiều 16.6, Công an tỉnh Bình Định tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an liên quan đến công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Lê Quang Nhân (56 tuổi, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh), Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Định từ ngày 15.6.2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng (bên trái) chúc mừng thiếu tướng Lê Quang Nhân ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng đối với ông Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng trong lực lượng công an, như Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Ông giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận từ tháng 3.2023 đến khi được điều động về Bình Định.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (bên trái), chúc mừng thiếu tướng Lê Quang Nhân ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, khẳng định việc Bộ Công an kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt là bước đi quan trọng, giúp lực lượng Công an tỉnh tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định bày tỏ tin tưởng thiếu tướng Lê Quang Nhân, trên cương vị mới, sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành tích và năng lực cá nhân; cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết lãnh đạo, phát huy sức mạnh tập thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Định hiện tại và Công an tỉnh Gia Lai mới ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.